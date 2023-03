Tonkpi- Edwige Diety: "Danané a maintenant besoin de s'asseoir au Conseil régional"

Le fondateur du groupe ITES et ancien député d'Abobo et de Danané, Diety Félix a été immortalisé par les populations du 18ème quartier de Mahapleu, dimanche 12 Mars 2023.

Danané : Diety Félix immortalisé à Mahapleu

Devant un parterre impressionnant de chefs coutumiers, de cadres, de faîtières des femmes et de guides religieux, la cérémonie de présentation Officielle du Quartier Diety-ville de Mahapleu, a tenu toutes ses promesses.

Edwige Diety, marraine de l'événement dédié à son géniteur (Diety Félix), était entourée pour la circonstance du représentant de l'inspectrice de l'enseignement primaire de Mahapleu, et de madame le sous-préfet, Behe née Guéi Suzanne.

Jour de célébration mais également jour de fête pour des populations reconnaissantes des actions de développement de l'honorable Diety Félix.

Actions qui lui ont valu tout le mérite d'avoir son nom sur un quartier de la ville émergente de Mahapleu.

« Cette journée qui nous rassemble est le symbole d’une alliance tissée avec un grand homme depuis le 18 janvier 2018, date marquant la création du quartier Diety-ville. C’est impressionnés par la bravoure de Diety Félix, grand bâtisseur et homme de vision de développement, que nous avons baptisé cette localité de 1046 âmes de son nom », a indiqué Gueu Hugues, porte-parole des populations

Avant d’égrener les besoins du 18ème quartier de la ville de Mahapleu : « Conscients de ce que votre présence est une solution toute trouvée, nous vous prions d’agir dans le sens du bien-être des jeunes et de l’autonomisation encore en souffrance de vos sœurs de Diety-ville. »

Pour les spécialistes de l'école ivoirienne présents à cette dédicace, la marraine Edwige Diety fait bien d'honorer l'école à travers les hommes.

« Cette manifestation honore l’école ivoirienne. Ainsi, à travers l’éducation, vous participez volontairement et totalement au développement du département de Danané et même du Tonkpi de par vos multiples actions d’humaniste », a indiqué le conseiller pédagogique, Gondo à l'endroit de Edwige Diety, marraine de la cérémonie.

Dans sa prise de parole, Edwige Diety a tenu à rendre un hommage à son père. « Il m'a apprise à travailler, à aimer Danané et la région du Tonkpi, à me mettre au service d'autrui. Même dans la maladie, il a continué à travailler. Dans l'éducation, il a fait ses preuves. Diety Felix est un grand homme. Diety-ville, vous faites bien de l'honorer. C'est pourquoi, je viens aujourd'hui vous honorer en retour ».

En réponse aux doléances des populations, la marraine Edwige Diety s'est voulue rassurante.

« On ne peut donner le nom d'un tel bâtisseur à un quartier et ne pas avoir d'école. C'est pas normal. C'est pourquoi vous verrez votre école primaire naître bientôt pour le bonheur des tout-petits», a-t-elle déclaré avant d'appeler à l'unité des fils et des filles du département de Danané.

« Danané a besoin de ses enfants pour son développement. Nous avons beaucoup accompagné les autres. Danané a maintenant besoin de s'asseoir au Conseil régional du Tonkpi. Mettons-nous ensemble pour le rayonnement de notre cité», a-t-elle exhorté avant de faire don de 3 tonnes de ciment, 5 bottes de fer avec une somme de 600.000 F CFA pour débuter les travaux de construction de l'école primaire publique dudit quartier.

Une correspondance de

Sony WAGONDA