Côte d’Ivoire - Diaspora RHDP: OD prend conseils auprès de DIAKITE Coty

Le Secrétaire National du RHDP chargé des Militants de l’Extérieur, OUATTARA Dramane dit OD a rendu, mercredi 15 Mars 2023, une visite de courtoisie au Ministre DIAKITE Coty Souleymane, également membre du secrétariat des Militants RHDP de l'extérieur.

RHDP-Diaspora: OD remercie le Ministre DIAKITE Coty ‘’pour ses conseils avisés’’

Reçu, mercredi par l’ancien ministre DIAKITE Coty Souleymane, OUATTARA Dramane dit OD, Secrétaire National du RHDP (parti au pouvoir) chargé des Militants de l’Extérieur, se félicite d’avoir pu bénéficier des conseils avisés de son aîné.

« Cette rencontre a été l'occasion d'échanges et de partage d'expériences. Il faut rappeler que Monsieur le Ministre, a, lui aussi, été Responsable des Militants RHDP de l'extérieur. J'ai donc pu bénéficier de ses précieux conseils, concernant la gestion de la Diaspora RHDP. Aussi, voudrais-je, lui adresser mes sincères remerciements pour sa disponibilité ainsi que pour ses conseils avisés. Nous avons pris l'engagement de maintenir le lien », s’est exprimé Ouattara Dramane au sortir de cette rencontre chaleureuse.

En séjour fin février dernier en France où il a rencontré les militants de la diaspora, OD a présenté la nouvelle structuration de son secrétariat et les activités politiques à mener dans le cadre de l'animation du parti dans la Diaspora.

Cette structuration devrait fonctionner autour d'une vision à quatre points essentiels, à savoir faire du RHDP, le parti le mieux organisé en France; faire de la Diaspora, la Première force politique à l’Extérieur; faire du RHDP, la Force la plus disciplinée et enfin faire du RHDP, la première Force de mobilisation.

Au-delà de cette structuration, Ouattara Dramane a insisté que la discipline soit de rigueur au sein du parti. Les missions qui doivent être entérinées en 2023 sont les suivantes :

- Avril 2023 : Rupture collective œcuménique.

- 20 Mai 2023: Journée de remerciement aux militants.

- Décoration dans l'ordre du mérite ivoirien et du RHDP les compatriotes qui se sont distingués pour la cause de la patrie et du parti.

- Organisation d'une Assise de la jeunesse de la Diaspora.

- Journée d'hommage au Président de la République avec la présence des sommités du parti dans six capitales notamment Paris, New-York, Casablanca, Montréal, Libreville, Dakar

- Le 8 décembre 2023 : Conférence des Délégués à Yamoussoukro.