CAF: La 45ème Assemblée Générale Ordinaire se teindra en juillet au Bénin

Cotonou, la capitale du Bénin, accueillera la 45ème Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la CAF le 13 juillet 2023.

La Fédération béninoise de football accueille les Associations Membres de la CAF (communiqué)

La CAF a officialisé l’information ce vendredi. C'est la première Assemblée Ordinaire de la CAF qu’accueille le Bénin.

La CAF se réjouit de travailler en étroite collaboration avec la Fédération béninoise de football, le gouvernement béninois et les diverses parties prenantes pour accueillir ses Associations Membres à Cotonou.

Le Bénin avait accueilli la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2021 entre la JS Kabylie (Algérie) et le Raja Club Athletic (Maroc).

De bons progrès ont été réalisés dans le développement et la croissance de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF et de la Coupe de la 2 Confédération TotalEnergies de la CAF ainsi que des compétitions féminines et des compétitions de jeunes de la CAF.

Nous avons augmenté le montant total des prize money pour la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF de 12,5 millions USD à 17,6 millions USD, et pour la Coupe de la Confédération de la CAF de 6,375 millions USD à 9,9 millions USD.

Nous avons également augmenté le montant total des prize money pour la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 de 24,8 millions USD à 26,650 millions USD.

La dotation totale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine (WCAN) Maroc 2022 est passée de 975 000 USD à 2,4 millions USD, soit une augmentation de 150%. La Ligue des Champions Féminine de la CAF n'avait pas de rétribution en argent.

Un prize money d’une valeur de 1,550 millions USD a été introduit. Nous avons fait de grands progrès dans la mise des recommandations du rapport Rapport de Gouvernance et d'Audit de Price Waterhouse Coopers ("PWC") que la nouvelle direction avait commandé après la 43ème Assemblée Générale Ordinaire et Elective de la CAF.

La CAF s'engage à adhérer et à se conformer aux meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d'audit, d'éthique, de transparence, de finances et de gestion.

Nous sommes enthousiastes pour la Super Ligue Africaine de la CAF et convaincus qu'elle changera le visage et la compétitivité de la CAF et du football Africain.