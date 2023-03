Lutte contre le terrorisme: Le Mali prêt à partager son expérience avec le Burkina

Le Mali se dit prêt à aider le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme en partageant ses équipements militaires et son experience. C’est en substance le message qu’est venu transmettre le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, au Capitaine Ibrahim Traoré, le jeudi 16 mars 2023 à Ouagadougou.

Le Mali et le Burkina unis dans la lutte contre le terrorisme

Le Mali et le Burkina sont tous deux engagés dans la lutte contre le terrorisme qui les mine depuis bien longtemps. Et quoi de plus normal dans une telle lutte qu’un échange de procédés.

C’est la raison de la venue à Ouagadougou de l'émissaire du président du Mali, le colonel Assimi Goita, auprès de son homologue le capitaine Ibrahim Traoré.

« Aujourd’hui, le Mali est prêt à partager le peu d’expérience, le peu de moyens que nous avons acquis récemment » avec le Burkina Faso, a d’ailleurs déclaré son ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara a l’issue de la rencontre.

Le colonel Camara dont les propos ont été rapportés par la présidence du Faso, s’exprimait après son entretien avec le chef de l’État burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous savons que la situation actuelle est difficile pour nos États, quand nous choisissons la voie de l’indépendance, il y a le prix à payer mais nous sommes confiants et nous savons qu’ensemble, nous allons réussir », a-t-il souligné, selon la même source.

Du matériel aérien militaire pour renforcer la flotte malienne

Bamako qui fait de la lutte contre le terrorisme, son leitmotiv tout comnme Ouagadougou, a réceptionné plus tôt dans la matinée du jeudi, quatre avions de chasse de la Russie et trois drones de surveillance et de combat de la Turquie.

« Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu’à ce que nos bombes et nos troupes d’assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel", a dit le colonel Camara aux terroristes, d’après la télévision malienne Africable TV.

Ainsi ces armes réceptionnés, Bamako entend pilonner les troupes ennemis jusqu’au dernier et éradiquer le terrorisme hors des frontieres du Sahel.

Le Burkina Faso qui n’est pas en reste, entend mettre à profit l'expérience malienne et combattre les terroristes jusqu'au dernier.

Pierre Edouard Ouedraogo : www.afrique-sur7.ci