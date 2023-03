Côte d’Ivoire : Pierre Dimba réaffirme son soutien aux femmes de l’Agnéby-Tiassa

C’est vêtu du pagne officiel que, les femmes de la commune d’Agboville, se sont retrouvées, le vendredi 17 mars 2023, à l’esplanade de la salle des fêtes de la mairie de la ville, pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme(JIDF) aux côtés du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, parrain de la cérémonie.

Côte d’Ivoire : Le ministre Pierre Dimba réaffirme son engagement à soutenir les femmes de l’Agnéby-Tiassa pour leur autonomisation

« Le but principal de cette journée du 08 mars instituée par les Nations Unies, est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, à l’égalité et la justice », a rappelé N’Doro Annick-Patricia, présidente du comité d’organisation, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, chefs de service, guides religieux, chefs de village et des forces vives de la population.

La célébration officielle de la 27e édition de la JIDF en Côte d’Ivoire se tiendra, le jeudi 30 mars prochain, dans la commune de Yopougon à Abidjan, avec pour thème: "Innovations technologiques et digitales : leviers pour l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d’Ivoire". Elle n’a pu être célébrée à la date du 08 mars en raison de la demande de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui a invité tous les États à célébrer, cette année, l’événement à son siège à New York.

Alice Tapé, porte-parole des femmes de la commune d’Agboville, est, pour sa part revenu sur leur implication afin de bénéficier des avantages du digital. « Chères sœurs, chères filles, quelque soit notre niveau scolaire, notre rang social, notre religion et notre ethnie, n’hésitons pas à utiliser nos téléphones portables ou l’outil informatique pour améliorer notre vie et celle de nos enfants », a-t-elle appelé, avant de dresser un chapelet de doléances. Il s’agit de : la construction d’un grand marché moderne, la construction et l’équipement d’un espace de rencontres pour les femmes, le renforcement du dispositif sécuritaire pour l’éradication des cas de viol sur les femmes et les enfants et l’octroi de subventions aux groupements de femmes.

Prenant la parole, le ministre Pierre Dimba a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l’autonomisation des femmes. « La célébration de la journée internationale des droits de la femme est l’occasion de renforcer et de rappeler ce que nous devons faire ensemble pour l’autonomisation des femmes dans tous les domaines d’activités. (…) Je pense que, le combat que nous devons mener, n’est pas celui de la qualité des femmes mais plutôt le combat d’une sensibilisation accrue pour mettre en valeur et en lumière les capacités et les qualités des femmes qui nous entourent. Et ce, afin qu’elles occupent la place qui leur revient de droit du fait de leurs compétences », a suggéré le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Il a, par ailleurs adressé ses remerciements aux femmes pour tout ce qu’elles font pour le développement de la région et de la Côte d’Ivoire. « Grâce au digital, vous pouvez vous épanouir. Car une femme épanouie, une femme autonome est une société qui se développe de façon durable », a fait savoir le premier responsable de la santé des Ivoiriens. Poursuivant, il a rappelé les nombreuses réalisations dans divers domaines pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations, particulièrement des femmes. « Chères mamans, chères sœurs, dépassez les querelles inutiles et mettez-vous ensemble pour aller de l’avant. En accord avec mes frères et sœurs, nous allons construire bientôt un marché moderne pour vous. Pour cette année dédiée à la jeunesse mais aussi aux femmes, nous avons pour l’Agnéby-Tiassa, mobilisé près de 2,4 milliards de FCFA pour vous aider à mener vos activités. Notre objectif est de tout faire pour vous sortir de la précarité car vous le méritez », a réitéré Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional