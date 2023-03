Patrick Achi : "Grâce à l’action du Président Ouattara, la Côte d’Ivoire est sortie de la nuit"

Reconnaissance et admiration, ces deux mots décrivent la nature de l’hommage rendu au Président de la République Alassane Ouattara par son Premier Ministre Patrick Achi ce samedi 18 mars 2023 à Abengourou.

Patrick Achi parle de l’œuvre du président Ouattara : « Pareille prouesse est rarement l’œuvre d’un homme ordinaire »

Le chef du gouvernement qui s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie organisée par les populations de l’Indénié-Djuablin et des régions environnantes en hommage au chef de l’Etat, n'a pas tari d’éloges à l’endroit du Numéro 1 ivoirien.

Patrick Achi a ainsi rappelé aux populations l’important travail abattu sous la houlette du chef de l’Etat pour restaurer la Côte d’Ivoire après une longue période de crise.

« N’ayons pas peur de le dire : depuis plus d’une décennie, grâce à l’action du Président Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire est sortie de la nuit. Il a su relever sa dignité comme le clame notre hymne, déployer les ailes de notre nation, la faire avancer sur le chemin de la croissance, reléguant les fantômes et les affres d’hier dans un passé révolu. Avec le Président Alassane Ouattara, nous avançons dans la lumière », a déclaré le Premier Ministre.

Le chef du gouvernement en veut pour preuve les avancées réalisées dans des secteurs clés tels que l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, l’éducation, l’employabilité la santé ou encore les infrastructures et ce, conformément aux engagements pris à son accession au pouvoir.

« Pareille prouesse est rarement l’œuvre d’un homme ordinaire »

Toutes ces actions, Patrick Achi en a la conviction, sont intimement liées à la nature même de l’homme Alassane Ouattara. « Pareille prouesse est rarement l’œuvre d’un homme ordinaire », a indiqué Patrick Achi avant d’ajouter :

« Si vous n’êtes pas doté de qualités toutes particulières telles que l’anticipation, le courage, l’empathie, la rigueur, un sens exceptionnel des responsabilités, un esprit de sacrifice, de sacerdoce qui vous conduisent irrémédiablement au don de soi, si vous n’êtes pas à même de voir toujours plus loin et plus grand si vous n’avez pas le sens du dépassement de soi, alors vous ne pourrez jamais accomplir ce qu’il a fait ».

Dans la capitale de l’Indénié, le Premier Ministre a par ailleurs réaffirmé l’attachement du Président de la République à la condition des jeunes qu’il a placé au cœur de son action pour 2023.

"Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons faire bloc derrière notre chef"

« Cette année et celles à venir, témoigneront plus que jamais de la volonté politique clairement affichée de la promotion et de l’insertion des jeunes, condition indispensable à la stabilité, au progrès, et à l’émergence de générations toujours mieux formés, toujours plus aguerris, toujours mieux préparés à faire face aux défis de leur temps », a assuré Patrick Achi.

Pour le Premier Ministre, toutes ces actions déjà accomplies et celles à venir grâce au leadership du Chef de l’Etat méritent l’hommage des populations des régions du centre-est et de l’est de la Côte d’Ivoire. Il a dans ce sens, invité l’ensemble des populations de l’Indénié et aussi de toute la Côte d’Ivoire à faire bloc autour du Président de la République.

« Quand la providence vous fait la grâce à un moment de votre histoire d’avoir un homme d’exception, la seule attitude de bon sens est d’abord de s’avoir s’unir et de rester soudés derrière ce guide dont le regard voit loin dont la main ne tremble pas et dont le pas est sûr. Car l’histoire ne donne pas toujours cette chance (…) Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons faire bloc derrière notre chef », a exhorté le Premier Ministre.