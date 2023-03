Ligue 1: Septième défaite du Paris Saint-Germain, battu par Rennes

Le Paris Saint-Germain inquiète en Ligue 1. Dimanche, le PSG battu par Rennes au Parc des Princes, a concèdé sa septième défaite depuis le début de l’année 2023.

Football: Rien ne tourne rond en ce moment au Paris Saint-Germain (PSG)

En plus des éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, des blessures et des multiples polémiques, le Stade Rennais s’est imposé face au PSG (0-2), dimanche 19 mars au Parc des Princes, à l’occasion de la 28e journée de la Ligue 1.

Les Bretons, déjà vainqueurs à l’aller au Roazhon Park il y a deux mois (1-0), font chuter le leader pour la première fois de la saison sur sa pelouse en championnat.

Les Parisiens offrent un visage inquiétant sur le terrain. Battus pour la 7e fois depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier et ses hommes voient sûrement la trêve internationale qui se profile d'un bon oeil.

Ce sera peut-être l'occasion de remettre les choses à plat et relancer une série début avril. Car au classement, l'OM peut revenir à 7 points en cas de victoire ce dimanche soir face à Reims.

Pour Rennes en revanche, le coup est parfait. Le SRFC rebondit et devient le troisième club à prendre six points lors d’une même saison face au PSG sous l’ère QSI, après Nancy en 2011-2012 et Monaco en 2020-2021.

Une prestation d’envergure à confirmer après la trêve, lors de la réception de Lens (samedi 1er avril, 21 h).

Le PSG, qui pourrait voir l’OM revenir à sept points ce soir, s’il gagne à Reims, aura quinze jours pour digérer, avant d’enchaîner avec un nouveau match au Parc des Princes, face à l’OL (dimanche 2 avril, 20 h 45), et un déplacement à Nice (8 avril, 21 h).