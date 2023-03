Côte d'Ivoire - Secteur Santé : Un recrutement de 130 agents enquêteurs lancé

Au moins 130 enquêteurs seront formés et mis sur le terrain dans le cadre de l’enquête dénommée Évaluation Harmonisée des Structures Sanitaires (HHFA) en Côte d’Ivoire. Ce recrutement est initié par le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHP - CMU).

40 jours aux enquêteurs pour évaluer la qualité de service des structures Sanitaires (HHFA) en Côte d’Ivoire

Avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, le ministère ivoirien de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle envisage réaliser une étude qui aura pour but de mesurer la disponibilité des services et la capacité opérationnelle des établissements sanitaires publics et privés du pays d’une part et d’évaluer la qualité des soins offerts et le système de gestion et le financement des établissements sanitaires publics et privés du pays d’autre part.

A cet effet, la Direction de l’Informatique et de l’Information Sanitaire (DIIS), organise un recrutement de cent trente (130) enquêteurs.

Les personnes retenues bénéficieront d’un contrat à Durée Déterminée (CDD) de prestation de service la collecte des données sur terrain d’une durée de 40 jours maximum.

Elles seront affectées dans les régions sanitaires qui abriteront l’étude.

PROFIL DES CANDIDATS

Les potentiels candidats devront etre de nationalité ivoirienne ;

• Avoir un diplôme (Bac+2 au moins) en Statistique, Sciences sociales, Sciences

médicales, Sciences infirmières, Economie, Santé Publique, Epidémiologie ;

• Être physiquement apte et capable de travailler en équipe et sous pression ;

• Avoir une bonne connaissance du système de santé de Côte d’Ivoire ; Avoir

participé à une enquête dans le domaine de la santé ;

• Avoir une expérience avérée de la collecte électronique des données avec les

outils Android (smartphones, tablettes…) ;

• Être capable de rédiger un rapport de synthèse

• Être disponible pendant la période de l’enquête

NB : L’appartenances aux professions des sciences infirmières et médicales (infirmière, sage-femme, médecin ou étudiant en médecine), une expérience préalable d’enquête de terrain et avoir participer aux activités préparatoires de l’enquête HHFA seraient un atout.

DOSSIERS DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature portant la mention du poste concerné doit comprendre :

▪ Curriculum Vitae maximum 3 pages contenant les coordonnées d’au moins une

personne de référence (de préférence les derniers employeurs et responsables

hiérarchiques directs, leurs numéros de contacts et autres coordonnées utiles

au traitement du dossier) ;

▪ Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur de la DIIS ;

▪ Copie de Diplôme ;

▪ Attestations de service rendus et tous documents utiles à l’étude de votre

candidature (atout) ;

▪ Copie de la carte nationale d’identité ou du Passeport en cours de validité.

▪ Copie de la preuve de l’affiliation à la Couverture Maladie Universelle(récépissé ou carte de la CMU)