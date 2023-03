Résultats Coupe CAF: L’ASEC bat Motema Pemba et file en quarts de finale

Grâce à sa victoire (2-1) sur le terrain de Motema Pemba, l’ASEC Mimosas s’assure une place en quart de finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF. Pour leur part, les Marocains de l’ASFAR de Rabat, compostent leur ticket pour le prochain tour après leur victoire sur les Egyptiens de Pyramids FC (1-0).

L' ASEC et l'ASFAR s'assurent une place en quarts de la Coupe CAF

La donne a bien changé pour l'Asec Mimosas. Sur la pelouse du stade national du 11 novembre de Luanda, les Congolais de DC Motema Pemba sont tombés face aux Ivoiriens de l’Asec Mimosas (2-1) et perdent totalement leur chance de qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Kramo (27’) ouvre la marque pour les visiteurs avant l’égalisation de Yallet peu après le retour des vestiaires (52’). Kramo intervient une nouvelle fois dans les arrêts de jeu de la partie et double la marque pour l’Asec Mimosas et permet aux ivoiriens de s’assurer une place en quarts.

A Rabat, l’AS FAR a repris la tête du groupe C grâce à sa victoire sur les égyptiens de Pyramids FC. Hamoudane inscrit l’unique but de la rencontre à l’heure de jeu. Le club marocain est assuré de se qualifier au prochain tour de la compétition puisqu'il totalise 10 points devant Pyramids et Future FC qui totalisent chacun 8 points. Les deux clubs égyptiens s'affronteront lors de la dernière journée pour la seconde place du groupe C.

De son côté, Young Africans se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe CAF. Le club tanzanien a obtenu son ticket pour le tour suivant après sa victoire contre Monastir (2-0). Kennedy Musonda (33e) et fiston Mayele (59e) ont marqué les deux buts victorieux et permettent ainsi à leur équipe d’avoir désormais 10 points et mieux, de prendre la première place du groupe D devant son adversaire du jour.

Les deux clubs ne peuvent plus être rejoints par le Real Bamako et le TP Mazembe. En dépit de sa victoire contre les Corbeaux (2-1), le club malien n’a que 5 points à une journée de la fin de la phase de groupe. Quant à Mazembe, il est dernier du groupe avec 3 points.