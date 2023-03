Côte d’Ivoire : Plus de vente de miel et karité sans autorisation

Le capitaine Didier Suy de la Direction cantonale des Eaux et forêts de Niakara a annoncé que la vente de miel et le karité, est désormais soumise à autorisation du ministère des Eaux et forêts de Côte d'Ivoire.

Le Miel et le karité désormais sous le contrôle des Eaux et forêts de Côte d'Ivoire

Vendredi 17 mars 2023, lors d'une rencontre avec les populations de Niakara, le capitaine Didier Suy a instruit sur des changements concernant certains produits forestiers. Le Ministère des Eaux et forêts exige désormais une autorisation pour la commercialisation du « cacao sauvage » ou Zaman, les « feuilles d’attiéké », les plantes médicinales, le miel et le karité. Les acteurs de ces différents secteurs ont désormais l'obligation de disposer d'une autorisation délivrée par le ministère des Eaux et forêts de Côte d'Ivoire, le MEF, pour exercer.

Lors de cette rencontre, le capitaine Didier Suy a décliné l'ensemble des missions régaliennes, a présenté le fonctionnement et le champ d’action du cantonnement des Eaux et forêts. Il a présenté aux populations de Niakara la représentation départementale du service du ministère des Eaux et forêts. Ceux-ci sont situés dans les localités de Tafiré et celui de Tortiya. En ce qui concerne les forêts sacrées protégées par ses services, le chef de cantonnement a fait savoir qu'elles sont sous le contrôle des démembrements en région, dans les départements et les sous-préfectures.

Le cantonnement des Eaux et forêts de Niakara et les postes de Tafiré et de Tortiya sont chargés de la protection des eaux, des plantes et des animaux sauvages du département de Niakara. C'est Mme Maténin Ouattara, préfet de Niakara, qui a initié ces conférences pour informer les populations et faire la promotion des représentations départementales des différents ministères. Désormais, les populations de la région savent que la commercialisation du miel et du karité, est soumise à autorisation.