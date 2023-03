Côte d'Ivoire : Installé à la tête de L' Africanisme, Alafé dévoile ses ambitions

Samedi 18 mars 2023, Alafé Wakili a été officiellement porté à la tête de la Société civile L' Africanisme. Le journaliste écrivain a aussitôt dévoilé ses ambitions.

Lancement de la Société Civile L' Africanisme : Alafé veut porter la voix de l'Afrique

D'entrée de jeu, Moussa Traoré, secrétaire général de la Société Civile L'Africanisme, a fait savoir qu'au départ, trois personnes avaient créé une plateforme sur WhatsApp avant que ne germe l'idée de la création d'une organisation. "Nous voulons être des femmes et des hommes de la renaissance", a-t-il continué.

Alafé Wakili préside aux destinées de la Société Civile L' Africanisme. Le journaliste a tenu à donner une définition claire de l'africanisme. Pour lui, ce "concept investi de différentes définitions aussi savantes les unes que les autres est une manière d'être africain à travers les 54 États souverains du continent d'une part, et d'autre part la richesse de notre histoire, de nos traditions et cultures".

Le patron de presse soutient que de nos jours, "l’Afrique apparait davantage comme un formidable enjeu géo économique, géopolitique, géostratégique. Elle est également un enjeu environnemental, social, culturel et sportif". C'est d'ailleurs ce contexte d'opportunité qui intéresse la Société Civile L' Africanisme, ce mouvement qui embrasse tout le continent tout en considérant qu'il existe 54 États souverains jusqu'à nouvel ordre.

"C'est l'amour de notre continent africain qui nous a conduits à la création de "L’Africanisme", encouragés par ceux qui partagent cet amour et qui se situent hors des querelles partisanes. Loin des querelles idéologiques et des polémiques, l'africanisme se veut une vision pour la grandeur et la renaissance de l'Afrique dans le respect des valeurs aussi bien propres à notre continent que des valeurs communes aux peuples de tous les continents. À côté du marqueur Afrique, il existe en nous un marqueur qui est celui des valeurs universelles", a indiqué Alafé Wakili.

Encourager l'esprit de solidarité et d'hospitalité qui caractérise l'Afrique

L'objectif de cette nouvelle organisation, a précisé Alafé Wakili, est de valoriser l'Afrique, assurer le rayonnement de notre continent, encourager l'esprit de solidarité et d'hospitalité qui caractérise l'Afrique. "Ce n’est pas renoncer face aux divisions du continent", a-t-il clarifié.

"À ce titre, nous aurons à nous prononcer sur des sujets d'actualité, sur ce que vit l’Afrique, sur ce que vivent les Africaines et les Africains. Les valeurs que nous défendons seront au cœur de nos actions, à travers des déclarations, des conférences, des interviews, des plaidoyers, des rencontres diverses, des voyages et bien d'autres moyens d'action", s'est-il exprimé. Pour lui, il est important de mettre en place une coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et le monde, dans le respect des différences, dans la liberté, l'indépendance, l'amitié et la fraternité.

Docteur Arthur Banga, porte-parole de la Société Civile L'Africanisme, a relevé que ce mouvement veut s'appuyer sur les valeurs africaines. "La première des valeurs africaines, c'est l'ouverture, a-t-il dit. Nous avons été toujours ouverts, sauf qu'aujourd'hui, on doit être ouverts de façon à profiter de cette ouverture. Il ne faudrait pas que cette ouverture nous trahisse. Nous n'avons à aucun moment l'idée de nous fermer. Ce n'est pas possible dans un monde mondialisé. Voilà pourquoi nous avons une voix différente, une voix qui va s'appuyer sur nos ressources internes."