Côte d'Ivoire: Amadou Koné annonce de bonnes nouvelles pour Diabo, le message de Rebecca Yao

Les femmes de Diabo, dans le département de Botro ( Gbêkê), conduites par l’association « Diabo ville Émergente », ont célébré la 5e édition de la Journée internationale des Droits de la Femme. C’était le dimanche 19 mars 2023 en présence du ministre Amadou Koné, parrain de la cérémonie. Il en a profité pour annoncer un plan de développement numérique sur les cinq prochaines années dans le Gbêkê en faveur des femmes et des jeunes filles.

Amadou Koné depuis Diabo : «Les femmes du Gbêkê auront bientôt un plan quinquennal de développement numérique»

A l'instar des femmes à travers le monde entier, les femmes et jeunes filles de la commune de Diabo dans le département de Botro, région Centre de Gbêkê sont sorties massivement ce dimanche 19 mars 2023, jour de prière, pour disent-elles rappeler leurs conditions de vie et de travail dans le cadre de la journée internationale des Droits de la Femme, organisée chaque mois de mars par les nations unies.

« Agir pour renforcer la protection des femmes contre l’exploitation et les atteintes sexuelles. Agir pour accélérer la pleine participation des femmes aux décisions et favoriser leur leadership », tel est le sens que l’association Diabo ville Émergente de Mme Rebecca Yao, initiatrice de l’événement, donne à cette journée internationale des Droits de la Femme qui est à sa 5e édition à Diabo cette année.

La gente féminine, un potentiel et une force pour le développement durable et la démocratie

Selon les chiffres officiels, 80% de la production vivrière est à l’actif des femmes ; 47,8% de la population ivoirienne est féminine ; 48,64% de l’électorat est féminin selon la CEI. Des chiffres qui font croire à Rebecca Yao que la femme n’est nullement faible mais plutôt une force et un potentiel à capitaliser.

« Nous les femmes, ne pouvons plus attendre que les choses changent d’elles-mêmes. Réveillons-nous et allons récupérer nos Droits….Nous avons l’égalité en droit certes, mais il nous reste encore l’égalité dans les Actes. C’est ce défi que nous devons relever. Surtout nous les femmes en zone rurale », a souligné Mme Rebecca Yao.

Proche des associations féminines de Diabo depuis 2018 à travers l’association Diabo ville Émergente dont il est le parrain traditionnel, le député de Bouaké commune Amadou Koné était encore ce dimanche 19 mars 2023, à Diabo, après Bouaké la veille pour encourager ses sœurs à poursuivre l’œuvre de développement et de cohésion sociale chère au président Alassane Ouattara.

Selon lui, on parle de Droit de la femme quand il y a la paix et la sécurité. Et quand cela manque, poursuit Amadou Koné, les personnes les plus vulnérables sont les femmes.

Il en a profité pour inviter les chefs traditionnels et les cadres de Diabo et du département de Botro à la cohésion et la paix. Amadou Koné a exhorté les femmes à s’inscrire au cours de l’alphabétisation et à s’approprier les outils numériques. « Il faut scolariser les jeunes filles, leviers du développement socio-économique de demain », a-t-il conseillé. Enfin, avant de quitter Diabo, Amadou Koné a promis de revenir d’abord en avril 2023 avec tous les cadres du département avant de faire cette annonce :

« Nous viendrons en avril avec de bonnes nouvelles pour le développement de Diabo. Vous le méritez. Mais pour revenir au thème qui nous réunit aujourd’hui, nous prévoyons un plan de développement numérique sur les cinq prochaines années dans la région du Gbêkê pour permettre aux couches vulnérables et aux femmes d’avoir accès aux NTIC qui gouvernent notre mode de vie actuellement », a promis Amadou Koné.