Côte d'Ivoire: Alpha Sanogo annonce deux grands projets pour Tiassalé

Le Président de l'ONG "FLEUR DE LYS" et candidat déclaré à la prochaine élection municipale de Tiassalé, Alpha Sanogo, a déclaré, le samedi 18 mars 2023, lors de la cérémonie de remise de tonnes de vivres et non vivres aux femmes veuves de Tiassalé, avoir déjà obtenu les financements pour la construction de la nouvelle gare routière de la ville ainsi que du nouveau marché.

Tiassalé - Alpha Sanogo aux femmes: "Quand nous serons aux affaires, nous rendrons Tiassalé plus belle"

« Dans quelques mois seulement, quand nous serons aux affaires, nous rendrons Tiassalé plus belle avec un cadre de vie meilleur pour la population, nos parents !! J'ai les financements déjà bouclés pour le Projet de construction d'un nouveau marché et de la nouvelle gare de Tiassalé. Oui!! Nous serons très bientôt aux affaires et soyez en rassurés!!! », s’est exprimé Alpha Sanogo, d’un ton ferme mais enthousiaste.

Devant un parterre de plus d'un millier de femmes amassées sur l'esplanade de la préfecture de Tiassalé, celui qu'on appelle affectueusement "Papa Bonheur ALPHA charité", intrépide mécène, a dit vouloir traduire en déclinaisons opérationnelles, la vision "Côte d'Ivoire Sollidaire" du Président Alassane OUATTARA.

Le chef de l’Etat, l'on se rappelle, avait, au cours d'un conclave du RHDP à Abidjan Hôtel Ivoire, demandé aux cadres et militants de son parti de faire montre de plus de générosité et d'altruisme à l’égard des populations. Pour la circonstance, ce samedi 18 mars 2023, c'est un conteneur de 40 pieds et plus 50 tonnes de biens (sacs de riz et pagnes "Hollandais- WOODIN) qui ont été mobilisés pour être distribués à près de 1200 veuves de Tiassalé.

La cérémonie de don aux veuves, est institutionnalisée de façon annuelle et Alpha SANOGO y accorde un point d'honneur d'autant plus que lui-même est issu d'une mère veuve dès le bas âge.

«Je ne peux qu'être sensible à votre situation, voilà pourquoi chaque année, avec le concours de nombreux amis et connaissances qui sont des opérateurs économiques, j'arrive à réunir ces vivres pour contribuer à ma façon aux charges que vous supportez seules tous les jours, ne serait-ce que pour quelques jours », a-t-il indiqué.

Ce don intervient seulement quelques jours après la prise en charge gratuite de 100 personnes opérées de différents types d'hernies, et le renforcement des capacités de trois cents (300) femmes exerçant dans les secteurs de la restauration, de l'esthétique, du commerce de détail et de l'agriculture.

Présidente de l'association des veuves de Tiassalé, Assi Kacou Antoinette a exprimé sa gratitude au donateur tout en formulant pour lui, des prières et des bénédictions "pour celui grâce à qui les veuves ont un soutien" afin que "Dieu le comble de grâces et lui donne ce que son cœur désire ".