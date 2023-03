CAF: Patrice Motsepe injecte 10 millions USD dans le Championnat Scolaire Africain

Le Championnat Scolaire Africain de Football, première compétition de football scolaire de la CAF, aura lieu au KwaZulu Natal, en Afrique du Sud.

Le Président de la CAF, Dr Motsepe veut investir dans la jeunesse et dans le football scolaire

La Fondation Patrice Motsepe, président de la CAF, a octroyé un don de 10 millions USD - une dotation destinée à contribuer au développement du football scolaire sur le continent. Le tournoi final se déroule du 5 au 8 avril 2023 au King Zwelithini Stadium.

Il s’agit de la première année du programme - un programme scolaire historique et premier en son genre qui a attiré plus de 44 000 garçons et filles âgés de moins de 15 ans et issus de 41 pays africains pour non seulement concourir sur le terrain, mais aussi pour être autonomisés grâce à des programmes de renforcement des capacités.

Le tournoi final est l'aboutissement d'un parcours qui a commencé par des compétitions scolaires au niveau national, puis au niveau zonal.

La phase continentale de la compétition verra certainement des plus grands talents des écoles victorieuses dans les zones s'affronter pour le prix ultime dans ce qui devrait être un week-end de festivités à KwaZulu-Natal, Durban. La finale aura lieu le samedi 8 avril 2023.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a déclaré : "Nous sommes ravis d'arriver à ce stade et de voir ce qui a commencé comme une vision être mis en œuvre et bénéficier aux jeunes en Afrique. C'est l'histoire qui s'écrit. Le Championnat Scolaire Africain de Football est très important pour la CAF, pour l'Afrique et pour le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Pour la première fois, la CAF ne se contente pas de parler du développement de la jeunesse, mais elle investit de manière tangible dans l'avenir de l'Afrique. Nous donnons de l'espoir, nous offrons une plateforme".

A propos de la finale de Durban, Mosengo-Omba a ajouté : "A la suite d'une consultation approfondie, qui a également consisté à inviter les associations membres à soumettre leurs candidatures pour l'organisation, l'Afrique du Sud a reçu le feu vert pour abriter l’événement à Durban. Nous sommes convaincus que la collaboration avec la SAFA, le gouvernement sud-africain et le KwaZulu Natal assurera le succès de l'événement".

Depuis son lancement au Mozambique l'année dernière, le Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF a déjà eu un impact sur de nombreuses vies. Grâce à un don de 10 millions de dollars US de la Fondation Motsepe, les écoles pourront investir dans des projets de développement, et ce aux niveaux national, zonal et continental.