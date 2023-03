Titrologie : Des jeunes envoient un message à Laurent Gbagbo

Il ressort de la titrologie du mardi 21 mars 2023 que des jeunes envoient un message fort à Laurent Gbagbo. La presse ivoirienne jette aussi un regard sur les décédées judiciaires de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Titrologie : Le clan Soro dans la tourmente

"Avant la rencontre avec la jeunesse ivoirienne, des jeunes envoient un message fort à Laurent Gbagbo", peut-on lire à la Une de Le Quotidien d’Abidjan. À propos de ladite rencontre avec les jeunes, Le Patriote pose une grosse interrogation dans sa titrologie. "Gbagbo peut-il encore tromper nos jeunes ?", cherche à savoir le journal proche du pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

De son côté, Le Temps plonge le titrologue dans l’audition de Damana Pickass, le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) par la justice ivoirienne. "Le film d’une longue journée", mentionne le journal de l’opposition.

À en croire nos confrères de L’Expression, face aux empanadas et aux démélées judiciaires, "le clan Soro est dans la tourmente". La Nouvelle Alliance nous fait savoir que Simone Gbagbo "s’indigne et interpelle le gouvernement ivoirien" sur la condamnation des militants du PPA-CI et l’attaque du domicile d’Odette Lorougnon.