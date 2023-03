Côte d’Ivoire-Burkina: Ouattara rechauffe ses relations avec Ibrahim Traoré

Alassane Ouattara a décidé de rechauffer les liens entre lui et son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon des révélations faites par Jeune Afrique (JA), le président de la République de Côte d’Ivoire a même apporté son soutien logistique au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara offre 1000 kalachnikovs au Burkina

Le président ivoirien a fait un grand geste à l’égard du Burkina Faso. En effet, Alassane Ouattara a fait don de 1000 kalachnikovs à l’armée burkinabè. Nous apprenons auprès de Jeune Afrique que le chef de l’État de Côte d'Ivoire a aussi livré une cinquantaine de pickup et des munitions. Il entend ainsi appuyer son voisin qui lutte depuis longtemps contre les terroristes.

Le rapprochement entre Alassane Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré ne tourne pas seulement autour du volet sécuritaire. JA indique les deux président ont aussi eu une approche diplomatique. Olivia Rouamba, ministre burkinabè des Affaires étrangères, a effectué une visite discrète à Abidjan oû elle a échangé avec Kandia Camara, la cheffe de la diplomatie ivoirienne.

Sur le plan sécuritaire, la Côte d’Ivoire et le Mali ont prévu une opération militaire conjointe dans le but de "contrer l’infiltration de combattants alliés à Aqmi et à la katiba Macina, qui essaient de s’y implanter", mentionne le magazine panafricain.