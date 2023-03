Côte d’Ivoire - PEJEDEC 3: Le gouvernement accompagne 68 mille jeunes avec 31 milliards Fcfa

La volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de donner aux jeunes ivoiriens le rôle qui leur revient dans la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire, vient de connaître un coup d’accélérateur avec la mise en œuvre de la 3ème phase du Projet Emploi Jeunes et Développement de Compétence (PEJEDEC 3).

PEJEDEC 3: 86 milliards Fcfa pour impacter 400 000 jeunes d’ici 2026

Après les phases 1 et 2 du PEJEDEC qui ont permis de traiter 65 631 jeunes, la phase 3 va toucher 68 000 jeunes pour un montant de 31 milliards F CFA dans le cadre de la Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) aux régions et districts.

Jeudi 16 Mars 2023, à l’initiative du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, s’est tenue à l’auditorium de la Primature, au Plateau, la signature de convention entre le Bureau de Coordination Programme Emploi (BCP-E) et 24 régions et districts de Côte d’Ivoire.

« Nous avons eu l’un des meilleurs projets de la Banque Mondiale. Nous sommes classés parmi les meilleurs projets de la Banque Mondiale dans le monde, en termes d’efficacité. Le modèle d’insertion mis en œuvre en Côte d’Ivoire, est en train de s’exporter un peu partout, parce que c’est un modèle unique », s’est réjoui Mamadou Touré.

C’est pourquoi, le Ministre de la Promotion de la Jeunesse a rassuré le président de l’Association des régions et districts de Côte d’Ivoire, Aka Aouélé, sur la prise en compte des 9 autres régions qui n’ont pas été sélectionnées pour ce financement Banque mondiale en vue de la mise en œuvre du PEJEDEC.

«Nous avons 24 régions, mais les 9 autres régions seront prises en compte par les financements de l’Agence française développement qui se chiffrent à 14 milliards FCFA. La signature de la convention avec l’Agence française développement interviendra autour du 27 mars. Vous pouvez donc rassurer les 9 régions restantes, à partir de la fin de ce mois, qu’elles seront prises en compte dans le dispositif de financement », a-t-il rassuré avant de féliciter les 10 régions pilotes pour l’atteinte des objectifs avec un taux d’insertion de plus de 70 %.

Représentait la Banque Mondiale, Waly Wane a fait savoir que cette signature est un signal fort dans l’insertion des jeunes. Il a ajouté qu’au regard des acquis des phases pilotes, le PEJEDEC 3 vient soutenir le développement local des régions.

« La Banque mondiale veut continuer de soutenir cette impulsion de la mise en œuvre de la politique de développement en faveur des jeunes », a-t-il promis.

Au nom du Premier Ministre, Patrick Achi, le ministre de l’Intérieur Vagondo Diomandé a rappelé la nécessité d’adapter les actions du gouvernement aux spécificités socio-économiques des jeunes « car les territoires qu’ils habitent ont eu, voire ont encore une orientation économique qui joue un rôle prépondérant dans le type de populations présentes localement ».