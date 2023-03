Le Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF en chiffres

Nous avons compilé les chiffres du Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF qui boostera le développement des jeunes sur le continent.

14 équipes participeront aux championnats dans les épreuves masculines et féminines du Championnat Scolaire Africain de Football

La finale continentale du Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF se déroulera à Durban, en Afrique du Sud, du 5 au 8 avril.

Les meilleures équipes scolaires du continent se rencontreront et l’objectif sera de couronner les premiers champions tant chez les garçons que chez les filles.

0 - Royal Giants High School d'Ouganda s'est qualifié pour la finale continentale après une victoire aux tirs au but contre Geda Roble Secondary School d'Éthiopie lors de la finale masculine.

C’était durant les préliminaires du CECAFA. Le match s’est achevé sur un 0-0. A ce moment précis, il s’agissait de savoir qui des deux adversaires allait être capable de garder son sang-froid.

Ce sont les Royal Giants qui ont brillamment passé cette étape en l'emportant 4-2.

Chez les filles, les qualifiées sont Fountain Gate Dodoma Secondary School de la Tanzanie. Cette formation a battu les Ethiopienne d’Awaro Senior Secondary 3-0 en finale.

1 - C'est la première fois que se joue le Championnat d'Afrique de Football Scolaire, un événement inédit dont la finalité demeure le développement du football sur le continent.

3 - Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire s'est déroulé en trois phases - la Phase Nationale, où les meilleures équipes des pays participants sont désignés, la Phase Zonale, où les meilleurs des six zones de la CAF réussissent l’écrémage, et dorénavant, la Phase Continentale, où les meilleurs équipes masculines et féminines du continent seront couronnées.

3 – Le CS Horizon de Bukavu de la RD Congo a remporté une victoire sans appel de 3-0 aux dépends du Groupe Scolaire Louis Samuel originaire du Congo-Brazzaville.

Cette finale s’inscrivait dans la région UNIFFAC. Les rôles ont été inversés au cours de la finale féminine durant laquelle le CEG Mfilou (Congo-Brazzaville) a battu Uwezo School Complex de Goma (RD Congo) 1-0 dans le match décisif.

4 - Il y aura quatre formations qui concourront à Durban et qui sont originaires de la région COSAFA. En tant qu'hôte, la South Africa Football Association a fourni les vainqueurs des compétitions masculines et féminines de la zone - Clapham High School et Edendale Technical.

Ils prennent les deux places attribuées à l'association hôte, ce qui signifie que les finalistes des qualifications de la zone participent également - Salima Secondary School du Malawi (garçons) et Anse Boileau des Seychelles (filles).

4 – Scan Aid de Gambie a montré son incroyable talent avec quatre victoires en quatre matchs pour assurer sa place dans la finale continentale de la compétition féminine au cours des éliminatoires de zone WAFU A.

C'était beaucoup plus disputé chez les garçons car le Complexe Scolaire Ben Sekou Sylla de Guinée a eu recours aux tirs au but afin d’affronter New Yundum de Gambie en finale après un match nul 0-0.

4 - Junior Hondoka a inscrit quatre buts pour remporter le Soulier d'Or dans la zone WAFU B. Il a aidé son équipe béninoise, le CEG Sainte Rita, à s'imposer face au Cours Secondaire Venus Saioua de Côte d'Ivoire en finale.

C'était en fait, un "doublé" béninois puisque CEG Colby a remporté la compétition féminine avec une victoire aux tirs au but contre l'Ecole Chanvigny B du Burkina Faso en finale.

5 - Les finales continentales du Championnat d'Afrique de football scolaire débuteront le mercredi 5 avril 2023, la finale se jouera le samedi 8 avril. Toutes les rencontres se joueront au King Zwelithini Stadium à Umlazi, au sud de Durban.

8 - Il y a huit joueurs par équipe dans les matches du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF. Les formations peuvent avoir recours à un nombre illimité de remplaçants.

12 – Les qualifiés de la région de l'UNAF ont tous deux engrangés 12 points après avoir disputé les quatre matchs de groupe dans la compétition zonale. Ceci représente un sans-faute.

Les qualifiés au tableau masculin sont Ecole Hedi Ayadi de la Tunisie et du côté des filles, c’est l'Ecole Omar Ibn Khatab du Maroc qui a composter son ticket.

14 – Au total, 14 équipes participeront aux championnats dans les épreuves masculines et féminines. Les équipes garçons sont CEG Sainte Rita (Bénin), Clapham High School (Afrique du Sud), Complexe Scolaire Ben Sekou Sylla (Guinée), CS Horizon de Bukavu (RD Congo), Ecole Hedi Ayadi (Tunisie), Royal Giants High School (Ouganda) et Salima Secondary School (Malawi). Chez les filles, les équipes sont Anse Boileau (Seychelles), CEG Colby (Bénin), CEG Mfilou (Congo-Brazzaville), Ecole Omar Ibn Khatab (Maroc), Edendale Technical (Afrique du Sud), Fountain Gate Dodoma Secondary School (Tanzanie) et Scan Aid (Gambie)

15 - Les équipes participantes aux Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF sont composées de joueurs âgés de 12 à 15 ans.

40 - Un match du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF dure 40 minutes. Il y a deux mi-temps de 20 minutes. La pause dure 10 minutes.

41 – Des équipes de 41 pays ont participé au premier Championnat d'Afrique de Football Scolaire 2022/23.

44 000 - Le nombre de garçons et de filles qui ont participé au Championnat d'Afrique de football scolaire de cette année.

10 000 000 - La Fondation Motsepe a fait un don de 10 millions de dollars pour le tournoi, ce qui en fait de loin, l'événement scolaire le mieux coté sur le sol africain. Les vainqueurs des compétitions masculines et féminines recevront chacun 300 000 USD. Les finalistes reçoivent 200 000 USD.