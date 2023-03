Thailande (Bangkok): La Côte d’Ivoire invitée au 18ème Championnat du monde de la WMF

La Côte d’Ivoire a été invitée au 18ème Championnat du monde de la WMF (World Muaythai Federation), par le biais de Monsieur OLY Yves Roland, plus connu sous le pseudonyme de Olylamachine, représentant Côte d’Ivoire de cette organisation mondiale de Muaythaï, présidée par le Général M. AKACHAI Chantosa et reconnue par les autorités sportives Thaïlandaise. Ce championnat du monde s’est déroulé en Thaïlande dans la capitale Bangkok.

Participation des athlètes ivoiriens au championnat du monde WMF de Muaythai (12 au 19 mars 2023 en Thailande (Bangkok))

La délégation ivoirienne était composée de sept (07) personnes dont :

1 – M. ODI Justin de Jérôme Latoh – Chef de délégation, Coach de l’équipe ivoirienne et Officiel de la WMF pour la Côte d’Ivoire.

2 – M. TANO Amani Jérémie – Athlète, Catégorie -60 kg, Pro-Amateur



3 – M. KONAN Kouassi Olivier – Athlète, Catégorie -63,5 kg, Pro-Amateur

4 – M. COULIBALY Lassina – Athlète, Catégorie -67 kg, Pro-Amateur

5 – M. BAYECK Herode Junior – Athlète, Catégorie -75 kg, Pro-Amateur

6 – M. SANKARA Abdoul Razack – Athlète, Catégorie -75 kg, Pro-Amateur

7 – M. KONE Memon Abdoulaye – Athlète, Catégorie -81 kg, Pro-Amateur

Ce championnat du monde a enregistré la participation de pays tels la Côte d’Ivoire, Israël, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la France, l’Italie, le Népal, le Brésil, le Kazakhstan, la Chine, l’Inde, le Liban, la Palestine, l’Uruguay, l’Indonésie, Le Pakistan, l’Angleterre, la Suisse. Il y avait plusieurs catégories de poids dans différents niveaux dont les Cadets (moins de 15 ans), les Youth (moins de 18 ans), les Amateurs, les Seniors Amateurs et les Pro-amateurs. Il y a eu aussi des combats féminins Amateurs et Pro-Amateurs.

Les combats ont débuté le lundi 13 mars. L’équipe ivoirienne est entrée en lice le mercredi 15 mars 2023.

LES COMBATS

MERCREDI 15 MARS 2023

Combat 1 : Catégorie des -71 kg – Pro-Amateur – Quart-Finale

Coin Rouge : Mohamad SABIR PAKISTAN

Coin Bleu : BAYECK Herode Junior CÔTE D’IVOIRE



Verdict : Victoire de BAYECK Herode Junior par points

JEUDI 16 MARS 2023

Combat 2 : Catégorie des -60 kg – Pro-Amateur - Demi-Finale

Coin Rouge : TANO Amani Jérémie CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : TACOPO Gianluca Rovati SUISSE



Verdict : Victoire de TANO Amani Jérémie par points

Combat 3 : Catégorie des -63,5 kg – Pro-Amateur – Demi-Finale

Coin Rouge : KONAN Kouassi Olivier CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : MOSHIN Hamdaoui MAROC Verdict : Victoire par forfait de KONAN Kouassi Olivier par points

Combat 4 : Catégorie des -67 kg – Pro-Amateur – Demi-Finale

Coin Rouge : SIMONE Bertini ITALIE

Coin Bleu : COULIBALY Lassina CÔTE D’IVOIRE



Verdict : Victoire de COULIBALY Lassina par points

Combat 5 : Catégorie des -71 kg – Pro-Amateur – Demi-Finale

Coin Rouge : ZHOLDUBAEV KIRGHIZISTAN

Coin Bleu : BAYECK Herode Junior CÔTE D’IVOIRE



Verdict : Victoire de BAYECK Herode Junior par points

Combat 6 : Catégorie des -75 kg – Pro-Amateur – Demi-Finale

Coin Rouge : SANKARA Abdoul Razack CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : Alexandre SILVA BRESIL Verdict : Victoire de SANKARA Abdoul Razack par K.O. au 2ème Round

Combat 7 : Catégorie des -81 kg - Pro-Amateur - Demi-Finale

Coin Rouge : KONE Memon Abdoulaye CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : ----- BRESIL



Verdict : Victoire par forfait de KONE Memon Abdoulaye

DIMANCHE 19 MARS 2023

Combat 8 : Catégorie des -60 kg – Pro-Amateur – Finale

Coin Rouge : TANO Amani Jérémie CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : TSOI Nikita KIRGHIZISTAN



Verdict : Défaite de TANO Amani Jérémie par points Médaille D’ARGENT – VICE CHAMPION DU MONDE WMF -60 kg

Combat 9 : Catégorie des -63,5 kg – Pro-Amateur – Finale

Coin Rouge : KONAN Kouassi Olivier CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : ERGESHOV Ali Khan KIRGHIZISTAN



Verdict : Défaite de KONAN Kouassi Olivier par points MÉDAILLE D’ARGENT – VICE CHAMPION DU MONDE WMF -63,5 kg

Combat 10 : Catégorie des -67 kg - Pro-Amateur - Finale

Coin Rouge : Jonathon BETTS ANGLETERRE Coin Bleu : COULIBALY Lassina CÔTE D’IVOIRE

Verdict : Défaite de COULIBALY Lassina par points MÉDAILLE D’ARGENT – VICE CHAMPION DU MONDE WMF -67 kg

Combat 11 : Catégorie des -71 kg - Pro-Amateur-Finale

Coin Rouge : BAYECK Herode Junior CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : Fadel Abass NASSRALLAH LIBAN



Verdict : Défaite de BAYECK Herode Junior par points MEDAILE D’ARGENT – VICE CHAMPION DU MONDE WMF -71 kg

Combat 12 : Catégorie des -75 kg - Pro-Amateur - Finale

Coin Rouge : SANKARA Abdoul Razack CÔTE D’IVOIRE

Coin Bleu : ORINBOEV Bubur OUZBEKISTAN



Verdict : Victoire de SANKARA Abdoul Razack par points MEDAILE D’OR – CHAMPION DU MONDE WMF -75 kg

Combat 13 : Catégorie des -81 kg - Pro-Amateur-Finale

Coin Rouge : SAHOBOV Sunnatillo OUZBEKISTAN

Coin Bleu : KONE Memon Abdoulaye CÔTE D’IVOIRE



Verdict Victoire de KONE Memon Abdoulaye par points MEDAILE D’OR – CHAMPION DU MONDE WMF -81 kg

TITRES ET CLASSEMENT

KONE Memon Abdoulaye

2ème fois Champion du Monde Amateur (2022) et Pro-Amateur (2023) WMF des -81 kg Médaille d’Or

Classé numéro 1 mondial dans sa catégorie

SANKARA Abdoul Razack

Champion du Monde Pro-Amateur WMF des -75 kg Médaille d’Or

Classé numéro 1 mondial dans sa catégorie

BAYECK Herode Junior Vice-Champion du Monde Pro-Amateur WMF des -71 kg

Médaille d’Argent

Classé numéro 2 mondial dans sa catégorie

COULIBALY Lassina

Vice-Champion du Monde Pro-Amateur WMF des -67 kg Médaille d’Argent

Classé numéro 2 mondial dans sa catégorie

KONAN Kouassi Olivier

Vice-Champion du Monde Pro-Amateur WMF des -63,5 kg Médaille d’Argent

Classé numéro 2 mondial dans sa catégorie

TANO Amani Jérémie Vice-Champion du Monde Pro-Amateur WMF des -60kg Médaille d’Argent

Classé numéro 2 mondial dans sa catégorie

En marge de ce championnat du monde, il y a eu le vendredi 17 mars, une cérémonie d’hommage à Nai Khanom Tom (Guerrier Thailandais qui a battu les soldats Birmans) à laquelle la Côte d’Ivoire a participé avec M. ODI Justin de Jérôme Latoh qui a reçu des mains des autorités de la WMF, la tenue traditionnelle des grands maîtres de Muaythai.

Grande première dans l’histoire du Muaythai ivoirien :KONE Memon Abdoulaye est rentré dans l’histoire du Muaythai ivoirien en remportant pour la deuxième fois consécutive un championnat du monde.

La Côte d’Ivoire a été la seule équipe africaine dans ce championnat du monde WMF et la seule qui a réussi à qualifier tous ses athlètes pour la finale avec à la clé six (6) médailles dont quatre (4) d’argent et deux (2) d’or ainsi que deux (2) ceintures.

C’est une grande première en termes de performance pour le Muaythaï ivoirien.

Cette belle et enrichissante expérience a été financée entièrement par les sociétés Sport Events Côte d’Ivoire et 225 Fight Show.

ODI Justin de Jérôme Latoh

Chef de la délégation ivoirienne en Thaïlande