Côte d'Ivoire : Hass Keita, ex-compagnon d'Ismaël Isaac, décédé

Hassan Keita, plus connu sous le nom Hass Keita, a tiré sa révérence. Ce chanteur ivoirien basé depuis de longues années en Europe avait débuté sa carrière auprès d'Ismaël Isaac et en compagnie de son frère jumeau Ousseyne, décédé. Son départ a ému plusieurs acteurs du monde de la culture africaine sur la toile.

Décès de Hass Keita : L'hommage de Kajeem et Serges Kassy

Le monde du reggae est en deuil. Hassan Keita, également connu sous l'appellation Hass Keita, est mort. La nouvelle a envahi la toile dans la matinée du jeudi 23 mars 2023. La disparition de l'ancien compagnon d'Ismael Isaac a fortement attristé le reggaeman ivoirien Kajeem.

"Triste ce soir d’apprendre ton départ, mon frère Hass Keïta. Nous n’aurons pas l’occasion de debriefer l’album comme on se l’était promis…Merci pour ta gentillesse et ton amour fraternel. Que Jah t’accueille dans ses parvis. Yako à la famille ! Love you bro !", a écrit le "fils de Jah" sur sa page Facebook.

Serges Kassy, qui vit en France depuis la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, a également réagi à la mort de Hass Keita. "Nous apprenons par la voix de mon ami et frère ISMAEL ISAAC ce jour, le décès de son ancien compagnon HASSAN KEITA, un des derniers frère Keita avec qui il avait débuté sa carrière dans les années 89 sous l’appellation ISMAEL ISAAC ET LES FRERES KEITA. Nous présentons nos condoléances à la famille attristée et prions le Seigneur pour le repos de son âme", s'est exprimé l'auteur de la célèbre chanson "John BRI".

D’autres artistes chanteurs ont aussi exprimé leur compassion face à la disparition du reggaeman. Ismaël Isaac est effondré par le décès de son "frère". C’est un Ismael Isaac inconsolable que j’ai eu au téléphone. Au Gangaba de Treich, à la famille de Hass et tous ses fans, toutes nos sincères condoléances. Soyez forts. Nous étions trois je me retrouve seul aujourd'hui la vie est ainsi", a déclaré SamsK le Jah, un nom bien connu de la scène reggae africaine.