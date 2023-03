Éradication de la poliomyélite: La Côte d'Ivoire prend le devant de la lutte

À ADIOPODOUME, une cérémonie nationale de destruction de matériels infectieux et potentiellement infectieux de poliovirus conservés au laboratoire polio inter pays de 2017 à 2022, a été organisée mardi 21 mars 2023, à l’Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI).

Destruction de 2618 souches de polio vaccinales et dérivés à l’Institut pasteur de Côte d'Ivoire

Cette opération organisée par le sous-comité confinement du Comité National de Certification Polio de la Côte d’Ivoire, permet au pays de consolider son niveau de conformité avec le plan mondial d’éradication de la poliomyélite en limitant les risques de propagation du Poliovirus liés à ces échantillons.

La poliomyélite est une infection virale provoquant des paralysies flasques aigues. Le virus en cause est le Poliovirus, dont il existe trois sérotypes ( 1 ,2 et 3).

« Au total, ce sont 2618 souches de polio vaccinales et dérivés ainsi que toutes les selles dont sont issus ces Poliovirus, qui ont été détruites », a précisé le chef de laboratoire de référence inter pays pour la polio de l’IPCI, Dr Adjogoua Edgard Valery, en soulignant qu’il reçoit les échantillons provenant du Benin , Niger, Libéria, Sierra leone, Burkina Faso, du Mali et de la Côte d’Ivoire.

Cette quatrième opération de destruction de matériels infectieux et potentiellement infectieux de Poliovirus conservés au laboratoire polio inter pays, a été rehaussée par la présence du directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et par ailleurs présidente du Sous-comité confinement , Prof Mireille Dosso, du président du comité national de certification , Prof Plo Kouie Jeannot , de l'ex directeur général de la santé et président du comité national des experts polio, Prof Boa Yapo Félix , un représentant de l'OMS Dr Gahongano Gervais, le chef de labo polio inter pays , Dr Adjogoua V . Edgard et du Dr Cissé Souleymane coordinateur national du sous-comité confinement polio.

Ils ont attesté que la destruction de ces souches de poliovirus s’est bien déroulée.

La Côte d’Ivoire a adhéré à l’initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite et mis en œuvre les différentes stratégies depuis 1997.

Les efforts conjugués des acteurs de terrain et du niveau central ont permis au pays d’enregistrer des progrès encourageants. Ces efforts ont amené la commission régionale de certification de l’Afrique a déclaré la Côte d’Ivoire exempt de polio à sa session d’octobre 2015.

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est membre du réseau des laboratoires de l'organisation Ouest Africaine de la Santé ( OOAS ) et héberge plusieurs laboratoires reconnus par l'Organisation mondiale de la santé ( OMS).

En Août 2018, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire s'est doté d'un incinérateur de type ATI CP 100 afin de mieux prendre en charge la gestion des déchets infectieux. Cet incinérateur a une capacité de 100kg de déchets par heure.

La délégation a visité le Centre de Ressources Biologiques (CEREB), la Plateforme de génétique moléculaire et les différents laboratoires du département des virus épidémiques.

Ils ont été satisfaits du travail scientifique qui s’effectue dans cet institut et tous ont été unanimes sur la sécurisation de ce trésor dont dispose la Côte d’Ivoire.