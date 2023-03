Cameroun : Après le meurtre de Martinez Zogo, un journaliste introuvable

Au Cameroun, lanceur d’alerte Paul Chouta a signalé la disparition de Dominique Tita, un journaliste d'investigation et chef de la radio Voice Radio se trouvant à Yaoundé. L'homme de média serait introuvable depuis plus de dix heures, a-t-on appris.

Cameroun : Où est passé le journaliste Dominique Tita ?

C'est Paul Chouta qui livre l'information qui est très rapidement reprise par plusieurs médias au Cameroun. Le lanceur d'alerte confie avoir échangé avec la compagne du journaliste Dominique Tita.

"Son épouse Prisca avec qui nous venons d’échanger est inconsolable. Elle et certains membres de la famille du journaliste se sont rendus à son lieu de travail depuis ce matin espérant qu’il pourra revenir. Dominique Tita est sorti de son domicile hier au quartier Etoudi aux environs de 8h vêtu d’un costume de couleur bleue pour se rendre à son lieu de service où il présente de 10 h à 13h une émission sociale dénommée "Investigation Sociale" ", a-t-il informé.

Le lanceur d'alerte en ajoutant : "Après l’émission, il a discuté avec le vigile de la radio, un certain Bernard jusqu’à 14h où ils se sont séparés. « Selon des informations que nous avons glanées auprès de son épouse Prisca, il était question qu’il se déplace hier pour Bafia dans le cadre de son travail. Il devait s’y rendre avec un certain Pasto qui venait de Nanga-Eboko pour le retrouver à Yaoundé pour continuent sur Bafia ensemble. Prisca nous renseigne qu’à 13h45, Dominique Tita lui a laissé un message sur WhatsApp. Le message en question est le suivant. << oui mama encore à l’Hôtel du plateau. Pasto est déjà à Nkoteng, on doit se retrouver à Olembe, mais il y a une des sœurs de Ola Bebe qui veut me voir à Obala. Mais ce n’est pas vraiment possible>>. Son épouse n’étant pas auprès du téléphone au moment où il laisse ce message, le journaliste écrit de nouveau."

La disparition de Dominique Tita survient alors que l'assassinat de Martinez Zogo continue d'alimenter l'actualité au Cameroun.

"La sœur de son épouse Prisca avec qui elle se trouve depuis ce matin lance un appel vidéo via WhatsApp ce jeudi à 8h02. On décroche, mais on ne voit personne sauf l’obscurité et personne ne parle. Même scénario lorsque sa belle sœur vivant en Europe appelle. Présentement il n’est joignable ni via WhatsApp ni par appel normal. La dernière fois qu’il était connecté sur WhatsApp, c’est ce jeudi à 8h03. On moment où nous nous mettons sous presse, Dominique Tita n’est plus joignable. Il ne s’est jamais comporté de cette façon. Il prend toujours la peine de donner des détails sur ses mouvements à son épouse", poursuit Paul Chouta.