Côte d'Ivoire - Rififi dans le Denguelé / Gaoussou Touré démonte le député Vassiliki Konaté

Le mardi 21 mars 2023, dans un article intitulé « Côte d'Ivoire - Un député écrit à Ouattara : «Enlevez Gaoussou TOURÉ à la tête du Denguélé », une lettre signée de Monsieur Vassiliki Konaté, député de Séguélon et adressée à SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, a été mise en ligne sur le site « Afrique-Sur 7.com ». La même lettre ouverte a été publiée ce mercredi 22 mars 2023 par le journal « Le Jour Plus » et mise enligne également sur le site « Opéra News ». Droit de réponse !

Attaques contre le ministre gouverneur Gaoussou Touré : "Le document du député Vassiliki Konaté est truffé, en réalité de contrevérités" (Droit de réponse)

Le document du député Vassiliki Konaté est truffé, en réalité de contrevérités. Il est fait d'allégations sans fondement aucun et d'accusations d'autant plus graves qu'elles viennent d'un député de la nation contre un homme connu pour son intégrité au service de la Côte d'Ivoire et son attachement au Denguélé.

En effet, le Ministre, Gouverneur Gaoussou TOURÈ est un homme qui a démissionné de la SGBCI en 1980 pour créer plusieurs sociétés qui font la fierté du Denguélé, et se consacrer avec tous les risques de l'époque à l'entrepreneuriat au service de son pays et de sa région.

Malgré ce parcours vérifiable et exemplaire, l'auteur du texte à caractère de tract accuse le Ministre, Gouverneur de « transformer tous les biens publics en biens privés ». lI s'agit là d'une allégation infondée et totalement hasardeuse.

"Vassiliki Konaté parle avec tant de légèreté et même de mépris de la Banque Mondiale"

L'auteur du tract cite l'usine de cajou ainsi que celle du riz qui seraient construites gratuitement par la Banque Mondiale au profit de la population et dont le Ministre, Gouverneur se serait accaparé.

Il parle avec tant de légèreté et même de mépris de la Banque Mondiale, en laissant entendre qu'il s'agit d'une institution dont on peut détourner les projets sans qu'elle ne réagisse, c'est à dire impunément au vu et au su de tout le monde!

Les usines auxquelles M. Vassiliki Konaté fait allusion, qui offrent des centaines d'emplois directs aux jeunes et femmes et de milliers d'emplois indirects, sont bel et bien le fruit du travail acharné de Monsieur Gaoussou TOURÉ. Et elles datent de plus de 30 ans, à un moment où il n'était qu'un simple opérateur privé qui, en aucun cas, ne saurait être désigné pour administrer des biens publics.

"Député détracteur..."

Le député détracteur du Ministre, Gouverneur et auteur de tract évoque également l'Hôtel les frontières. Un hôtel acquis par Monsieur Gaoussou TOURE, en toute transparence après un appel d'offre, lancé en son temps dans le cadre de la privatisation des hôtels de l'ex SIETHO.

Autre accusation : le matériel de l'usine ADERIZ parqué dans la Cour de la préfecture d'Odienné. Le Ministre, Gouverneur s'opposerait à l'installation de cette unité pour éviter toute concurrence à son usine. Il s'agit totalement de contrevérités, vérifiables auprès de l'ADERIZ que le Ministre a toujours relancé pour les installations des usines d'Odienné et de Minignan.

La construction de ces usines, en plus de celle de la SIRIZ SA qui n'a bénéficié d'aucun franc de deniers publics, ne couvrira pas les besoins en 2024. Plutôt que de lancer de fausses accusations, le député ferait mieux de se renseigner auprès de l'ADERIZ ou de financer de nouvelles usines comme la SIRIZ l'a fait.

"L'appel de Gaoussou Touré au député Vassiliki Konaté"

Dans sa lancée, M. Vassiliki Konaté va loin, évoquant des passations de contrats avec des opérateurs économiques pour exproprier les agriculteurs de leurs terres, attribuées au District.

Une grave contre-vérité qui ne convaincra personne dans la mesure où le District ne dispose d'aucun m2 de terre agricole de même que la société SIRIZ SA qui ne demande aucun m2 de terre aux riziculteurs qui sont propriétaires de leurs terres.

La SIRIZ lève des fonds auprès de ses partenaires pour leur apporter à crédit, payable à la fin de la récolte, tous les intrants, prestations de services et Conseil Agricole, à ses risques et péril. Qui dit mieux !

Le Ministre invite le député et tous les autres cadres à apporter le même appui aux agriculteurs de leurs villages plutôt que de dénigrer ceux qui travaillent. L'autre mensonge du député porte sur le fait que le Ministre, Gouverneur Gaoussou TOURÉ obligerait les collectivités (Conseils Régionaux et Mairies) à déposer leurs fonds dans la Microfinance qu'il a créée.

"Gaoussou TOURE ne cesse d'inviter les cadres à apporter leur contribution au développement du District"

Sans aucune preuve ! Bien sûr il ne peut apporter aucune preuve dans la mesure où les Conseils Régionaux et Mairies ne disposent d'aucun franc CFA de dépôt dans les livres de cette microfinance. L'homme va jusqu'à traiter le Ministre, Gouverneur d'éloigner les cadres de leur région, sans en citer un seul.

Un argument fallacieux. Car depuis sa nomination à la tête du District Autonome du Denguélé en 2021 et bien avant, le Ministre Gaoussou TOURE ne cesse d'inviter les cadres à apporter leur contribution au développement du District.

Monsieur Vassiliki Konaté et son groupe affirment que le Ministre, Gouverneur ne fait que se promener à travers le District pour inaugurer les infrastructures réalisées et fiancées par les cadres.

Le Ministre poursuivra avec beaucoup de plaisir ces promenades pour encourager et féliciter les cadres qui ont apporté des réponses concrètes à sa demande de participation au développement économique, social, culturel et environnemental du Denguélé, qui se chiffrent déjà à plusieurs milliards de FCFA d'investissement.

Le Ministre, Gouverneur Gaoussou TOURE s'insurge contre les propos du groupuscule qui affirme que le District, qui a souffert pour l'accession de SEM Alassane OUATTARA à la magistrature suprême, n'a obtenu qu'une faible moisson à la récolte. Ce qui est archi faux. Car le Denguélé d'aujourd'hui et le Denguélé d'hier, c'est le jour et la nuit.

Et cela, grâce aux multiples actions réalisées par le Président de la République dans tous les secteurs d'activités économiques qui ont totalement transformé le District. Le Ministre leur dit, qu'avec Alassane OUATTARA, le fils le plus illustre de la Côte d'Ivoire et du Denguélé, le meilleur reste à venir.

"Le contenu de la lettre, ou plutôt du tract de Monsieur Vassiliki Konaté est totalement faux et sans fondement"

En somme, le contenu de la lettre, ou plutôt du tract de Monsieur Vassiliki Konaté est totalement faux et sans fondement. Il nécessite cette mise au point, sans préjudice des autres diligences que le Ministre, Gouverneur pourrait effectuer sur cette sortie peu honorable d'un honorable présumé.

Le service de communication rappelle qu'aucun organe de presse n'a pris attache avec lui pour vérification ou confrontation des dires de M. Vassiliki Konaté.

Chose contraire aux règles d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste. Par conséquent, Il attire l'attention sur la responsabilité des médias pour éviter de donner de la visibilité aux fake news qui, pour rappel, sont punis par la loi.

Toutefois, le service de communication reste disponible pour toute personne, tout organe de presse, désirant avoir la version des faits du Ministre, Gouverneur Gaoussou TOURE.

Ampliation : Autorité Nationale de la Presse (ANP)