Côte d’Ivoire- Polémique sur la vente de miel et karité : Les précisions du Ministère

Depuis quelques jours, des informations faisant état de ce que la vente de miel et karité est désormais soumise à autorisation du ministère des Eaux et Forêts. Ce qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive au sein des populations ivoiriennes. Il n’en est rien car le ministère dont la mission est de protéger les eaux, les plantes et les animaux, a retiré le miel et le beurre de karité de la liste des produits ligneux autres que le bois d’œuvre et des produits non ligneux exploités et commercialisés. Et ce, conformément à la note n°00212/MINEF/CAB01/DGFF/PIF/SPFPS du 03 août 2022.

Côte d’Ivoire- Vente de miel et karité soumise à autorisation: Le ministère des Eaux et Forêts clarifie tout

Voici la liste des produits ligneux autres que le bois d’œuvre et des produits non ligneux exploités et commercialisés soumis au contrôle :

01) Asperges

02) Bambou de chine

03) Bois de chauffe (plantations agricoles en fin de cycle : bois hévéa, etc. et plantations forestières)

04) Bois de chauffe (de forêt naturelle)

05) Charbon de bambou de chine

06) Charbon de bois (de forêt naturelle)

07) Charbon de coques de coco

08) Copeaux de bois d’hévéa

09) Cure-dents (garcinia afzellii et garcinia cola)

10) Ecuelle en bois

11) Encens

12) Eventails (rotin, raphia, rônier, liane)

13) Ecorces d’essences forestières)

14) Fruits de pentaclethra

15) Fruits de karité (vitellaria paradoxa)

16) Fruits de thaumatococus daniellii

17) Feuilles de bahia

18) Feuilles d’emballage issues d’espèces de plantations forestières (teck)

19) Feuilles de jonc

20) Feuilles de kinkeliba

21) Feuilles de rônier (borassus aethiopica)

22) Feuilles de thaumatococus daniellii (feuilles d'attiéke)

23) Feuilles de desmodium

24) Feuilles de the de savanes

25) Graines de griffonia simplicifolia

26) Graines de voacanga

27) Autres plantes médicinales (graines, écorces, feuilles, racines, tiges)

28) Lianes (feuilles, tiges, graines)

29) Masques

30) Nattes de thaumatococus daniellii, rôniers, raphia)

31) Papo de raphia, rôniers, cyperacees (paille)

32) Perches

33) Petit cola (amande de carcinia cola)

34) Pirogues

35) Rondins d’essences forestières (fabrication de mortiers, pilons et autres objets d’art)

36) Résidus de sciage et autres produits dérivés (1)

37) Rotins

38) Sciures de bois

39) Stipes de raphia et rôniers

40) Tam-tam

41) Vans de rotins et feuilles de rôniers et thaumatococus

De ce qui précède, le miel et le beurre de karité ne sont plus soumis à autorisation du ministère des Eaux et Forêts pour sa circulation et sa commercialisation.

Toutefois, les fruits de karité font l'objet de contrôle des services forestiers et sont donc soumis à autorisation du ministre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom