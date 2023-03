Bagoué - Le Député Alpha Yaya : "Bruno Koné n'est pas généreux. Non à sa candidature"

La fronde contre la candidature du ministre de la Construction, Bruno Koné, aux élections régionales dans la Bagoué, continue. Député-maire de la commune de Gbon, Touré Alpha Yaya, s'oppose radicalement au choix du gendre du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP aux régionales dans la Bagoué. Il s'explique ci-dessous.

Régionales dans la Bagoué - Touré Alpha Yaya récidive : "Bruno Koné n’est pas l’unique fils de la région le plus intelligent et le plus méritant"

Nous disons non à la candidature du Ministre Bruno aux élections régionales de la Bagoué.

On ne peut pas nous imposer un candidat qui est Ministre depuis 12 ans et qui n’a pas construit un poulailler dans un village.

Il est déjà Ministre, député et responsable du RHDP de la région pourquoi tout ce cumul de poste et veut dépouiller l’actuel Président du conseil régional de son siège.

Il n’est pas l’unique fils de la région le plus intelligent et le plus méritant. Depuis 12 ans il est Ministre, je donne encore 72 h à ses sbires de me montrer un poulailler qu’il a construit, s’ils arrivent à le faire je démissionne de la politique.

Les raisons pour ne pas qu’il soit candidat sont multiples :

1/Il a proposé 200 millions au Président Siama Bamba afin qu’il se retire de la course régionale,

Il m’a aussi proposé de l’argent pour que je me retire de la course municipale de ma commune.

2/Durant 12 ans il n’a pas construit un poulailler dans une localité sur les 172 de la région.

3/Il n’est pas rassembleur ,tolérant, généreux à l’image du Président Alassane ouattara.

4/Avec toute la protection de l’état et sa garde rapprochée il pleurniche sur tous les toits qu’il est menacé de mort.

5/Il a fragilisé ,écarté tous ceux qui ont mené le combat du parti pendant la longue marche et pénible du RDR tel que l’ancien député Lancina Diabaté, l’ex Departemantal Amidou Diarra et son équipe etc…

6/il croit que la lutte pour la conquête du pouvoir a débuté en 2011, dans ses discours ,il ne manque pas de dire que depuis 2011 il se bat pour tout le monde.

"Nous sommes prêts et nous irons jusqu’au bout"

Avec une telle pensée il ne peut qu’ignorer le sacrifice consenti pour la conquête du pouvoir.

Nous sommes prêts et nous irons jusqu’au bout , il faut l’implication active de tous ceux qui ont tenu le parti avant 2011.

Touré Alpha yaya

Maire de Gbon.