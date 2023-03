Côte d'Ivoire : Tout change dans le corps préfectoral, un uniforme pour chaque autorité

Autorités préfectorales- Désormais les vêtements, la coiffe, les épaulettes, les parements, les écussons de coin de col, les chaussures et les gants constituant les attributs des fonctions de sous-préfet, de secrétaire général de préfecture, de préfet de département et de préfet de région sont nettement différenciés et codifiés, afin d’établir distinctement le lien hiérarchique entre ces différentes autorités à partir des accessoires de leur uniforme.

Autorités préfectorales : Le gouvernement institue désormais un uniforme qui établit distinctement le lien hiérarchique

Cette décision a fait l’objet de l’adoption d’un décret en Conseil des ministres, le mercredi 22 mars 2023 à Abidjan-Plateau.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication et de l'Économie numérique, au terme du Conseil des ministres, ce décret établit une nouvelle composition des accessoires rattachés à la tenue de travail et à la tenue de cérémonie des autorités exerçant les différentes fonctions préfectorales.

Source : CICG