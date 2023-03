CAN Côte d’Ivoire 2023: Haller et les Éléphants étincelants face aux Comores

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont largement barri, vendredi, au stade de Bouaké face à la sélection de Comores dans le cadre des matchs de qualification pour la CAN 2023.

Futur pays-hôte, la Côte d’Ivoire en tête du groupe H - CAN 2023

Provisoirement doublée par la Zambie, tombeuse du Lesotho la veille (3-1), la Côte d’Ivoire a repris les commandes du groupe H en disposant facilement des Comores (3-1) à Bouaké.

Malgré les absences de Seko Fofana ou encore Zaha, on a assisté à un match à sens unique. Après des buts refusés à Kouamé et Aurier pour hors-jeu, et une parade exceptionnelle de Ben Boina devant Haller, Kouamé a profité d’une passe en profondeur de Sangaré pour trouver la faille (1-0, 29e).

Si le portier comorien a de nouveau sauvé les meubles devant Gradel au retour des vestiaires, il n’a rien pu faire en revanche sur la tête d’Haller, trouvée sur un centre de Singo (2-0, 61e).

De quoi déclencher une belle séquence émotion puisque le public et les Eléphants ont tous rendu hommage à l’attaquant, qui fêtait son retour en sélection après s’être remis de sa tumeur testiculaire.

Entré en jeu, le Stéphanois Krasso a même fini par enfoncer le clou sur un superbe double contact (3-0, 89e) et la réduction du score d'Ibroihim Youssouf restera anecdotique (3-1, 90e+3).

Devancés de trois points par les Zambiens, 2es, les Cœlacanthes se trouvent en difficulté dans la course à la qualification.