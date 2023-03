Côte d'Ivoire - Bouaké : Tout savoir sur le centre de service civique inauguré par Patrick Achi

Le Premier Ministre Patrick Achi a mis en service, le 24 mars 2023, le centre de service civique de Bouaké destiné à accueillir 1 000 jeunes par an. Le Centre de service de Bouaké, le premier d’une série de 14 centres modernes qui seront construits dans chacun des Districts autonomes du pays, est bâti sur une superficie de 4 hectares pour un investissement de 1,4 milliard de FCFA.

Le Premier Ministre Patrick Achi inaugure le nouveau centre de service civique de Bouaké destiné à accueillir 1 000 jeunes par an

L’infrastructure est composée de deux bâtiments principaux, d'un bâtiment annexe pour l'infirmerie et d'aires de jeux.

L’établissement fonctionnera en mode internat et pourra accueillir deux cohortes de 500 jeunes pensionnaires par an, à travers un encadrement à la discipline et l'apprentissage d'un métier. La rentrée de la première cohorte de 500 jeunes est prévue pour le 03 avril 2023.

Outre les formations standards (maçonnerie, électricité, bâtiment, carrelage, soudure et chaudronnerie), il est prévu plusieurs autres formations spécifiques. Le personnel d’encadrement est de 20 militaires et un civil.

Le Premier Ministre s’est dit heureux de présider la cérémonie d’inauguration de ce centre qui coïncide avec la décision du Président Alassane Ouattara de décréter 2023, année de la jeunesse.

Ce centre, selon lui, permettra d’offrir une seconde chance d’insertion sociale et économique. « Sortir de cet établissement est une garantie de réussite », a-t-il souligné.

Et de rappeler les trois axes qui sous-tendent cette année de la jeunesse. Le premier axe se définit, selon lui, par la formation accélérée, l’insertion professionnelle et la formation.

Le second axe est relatif à l’engagement du citoyen et de la promotion des valeurs morales et éthiques. Enfin, le dernier axe a trait à l’accès des jeunes aux activités de loisirs.

« Ce centre vous aidera à développer vos talents. Vous serez des hommes accomplis et prêts à servir la nation », a indiqué Patrick Achi.

Il convient de noter que le gouvernement a réinstauré le service civique et réactivé l’Office du service civique national en 2016.

La mise en œuvre de projets pilotes de service civique a permis, entre 2018 et 2022, de resocialiser et mettre en stage puis en emploi 1 637 jeunes, ainsi que de former et mettre en mission de volontariat ou de bénévolat 3 270 jeunes.

