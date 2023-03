Côte d'Ivoire - Prix BACIM 2023 : Alpha Sanogo, meilleure personnalité politique de Tiassalé

Les petits plats ont été mis dans les grands pour la réussite de la 6ème édition du Prix des Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire Moderne (BACIM), qui s’est déroulée le samedi 25 mars à l’hôtel Belle Côte de la Riviera-Palmeraie. Organisée par la structure Archange Communication Média, l’édition 2023 a honoré une vingtaine de personnalités qui forcent l’admiration par leur travail et leurs actions dans le domaine d’activités qu’ils exercent ou dans leur région d’origine.

Prix BACIM 2023 : Alpha Sanogo distingué meilleure personnalité politique du département de Tiassalé

C’est le cas d’Alpha Sanogo, fils et cadre de la région de l’Agneby-Tiassa, plus précisément du département de Tiassalé. Membre du parti au pouvoir (RHDP), ce leader politique philanthrope est connu pour ses actions sociales qu'il ne cesse de poser à l'endroit des populations de son département.

En effet, nombreuses sont les familles, les jeunes, les femmes et hommes de Tiassalé qui reçoivent régulièrement de sa part, des vivres et de non-vivres afin que ces familles puissent retrouver la joie de vivre.

Au niveau du développement du département, Alpha Sanogo mène régulièrement des actions de reprofilage des routes, favorise la construction de salles de classe ou d'écoles ; offre des prises en charge médicales pour les malades et apporte surtout son soutien aux parents d'élèves en difficulté, sans oublier sa proximité avec la jeunesse et les femmes à travers le parrainage d'activités socio-culturelles.

Tout cet engagement en faveur des populations du département de Tiassalé, a valu à Alpha Sanogo de rafler le Prix BACIM 2023 de la "Meilleure personnalité politique du Département de Tiassalé".

Absent à la cérémonie de remise du prix pour des raisons professionnelles, le mécène s’est fait représenter par Anthony Amichia Joseph, administrateur des services financiers.

‘’C’est un honneur pour moi de réceptionner ce Prix au nom d’Alpha Sanogo. Parce que cela démontre une fois de plus, à nous, jeunes, qui marchons dans ses pas et qui apprenons la politique à ses côtés, que nous avons fait le bon choix. Ce Prix vient encore nous galvaniser pour suivre ce grand homme qui est un bâtisseur. Il fait la politique pour son peuple et pour ses parents. En seulement deux années, ses actions sont palpables dans le département de Tiassalé. C’est un couronnement pour moi avec les actions qu’Alpha Sanogo mène dans le département’’, s'est-il exprimé tout heureux