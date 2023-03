Côte d’Ivoire : Du matériel de près de 40 millions FCFA offert au CHR d'Agboville

La société "Général médical" a offert, le samedi 25 mars 2023, un important don de matériels médicaux d’une valeur de près de 40 millions de francs CFA, au Centre hospitalier régional, CHR d'Agboville.

Des couveuses, fauteuils roulants, chariots de soins, lits électriques, lits d’hospitalisation, etc. au CHR d'Agboville

« Nous sommes venus à Agboville pour faire ce don de matériel en mettant en avant la santé des enfants. Ce don est composé de couveuses, fauteuils roulants, chariots de soins, lits électriques, lits d’hospitalisation, tables de chevet, tables à manger, tables d’examen, tables d’accouchement, lampes chauffantes. Il y a eu un stock qui a déjà été livré. Il faut aider les populations à mieux se porter et c’est un plaisir pour nous de faire ce don », a indiqué Mohamed Fakih, directeur général de l’entreprise spécialisée dans la vente de matériel médico-chirurgical, équipements des hôpitaux et cliniques.

« Vous êtes tous engagés au travail et c’est une bonne chose pour Agboville et pour toute la région de l’Agnéby-Tiassa. Seul le travail paie. Et, c’est pour cela qu’aujourd’hui, nous célébrons l’excellence dans votre structure. Félicitations à vous pour le travail abattu. (…) Vous, agents du CHR d'Agboville, n’oubliez pas que vous devez toujours être excellents et au sommet. Faites en sorte de mériter la confiance que le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre et les populations, ont placé en vous », avait exhorté Sihindou Coulibaly, préfet de région, préfet du département d’Agboville, le mercredi 22 mars 2023, lors de la de la troisième édition de la fête de l’excellence du CHR d'Agboville. Cérémonie au cours de laquelle quinze (15) agents de santé ont vu leurs mérites récompensés tandis que sept (07) autres admis à faire valoir leurs droits à la retraite, recevaient des distinctions.

Prenant la parole, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre a exprimé toute sa joie de bénéficier de ce don. Pour lui, ce don va contribuer à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile parce qu’il permettra une prise en charge efficiente des nourrissons. « Ce soir, nous venons de recevoir du matériel de pointe qui permet de prendre en charge complètement la femme qui vient pour donner naissance à un enfant. Ce don va permettre d’impacter la prise en charge des populations, particulièrement des nouveau-nés. Grand merci à la société Général médical pour ce geste de haute portée sociale », s’est réjoui le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Notons qu’il y a 2 mois, le CHR d'Agboville recevait du matériel ophtalmologique de près de 50 millions de FCFA d’une autre entreprise. Etaient présents à la cérémonie, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Koffi Aka Charles, le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly et le directeur régional de la Santé, Dr Hyacinthe Djê Koffi.

Tizié TO Bi

Correspondant régional