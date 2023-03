Côte d'Ivoire : L'ONG Nafisu lance officiellement ses activités

L'ONG Nafisu (espoir, en langue locale Baoulé) a officiellement lancé ses activités le samedi 25 mars 2023. Marie-Laure Boka, la présidente de l'organisation, a profité de l'occasion pour dresser son bilan et annoncer les perspectives.

L'ONG Nafisu engagée pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Installée en France, Marie-Laure Boka a effectué le déplacement en Côte d'Ivoire pour le lancement des activités de l'ONG Nafisu. La présidente de ladite organisation a d'entrée raconté sa propre expérience en tant que personne en situation de handicap (PSH). "En France, j'ai appris à mieux vivre avec mon handicap. J'ai grandi dans cette confiance", a-t-elle dit.

Marie-Laure Boka a expliqué que le déclic pour la création de l'ONG Nafisu est venu à travers son regard qui a changé quand elle s'est installée en France. "Je ne suis plus en Côte d'Ivoire, mais je pense à toutes ces personnes qui continuent de se battre pour que la situation des personnes en situation de handicap change. Après un séjour au pays, à mon retour en France, j'ai décidé de créer l'ONG Nafisu", s'est-elle exprimée.

Nafisu se donne pour mission de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap ; de faciliter la mobilité des PSH ; de favoriser l'insertion sociale des PSH ; de facilité l'accès aux soins des PSH et de promouvoir l'éducation des PSH en milieu rural.

Marie-Laure Boka a révélé que son association entend mener des campagnes de sensibilisation de la société civile sur la situation des PSH. Elle prévoit aussi accompagner les enfants en situation de handicap et élaborer un programme de parrainage pour prendre en charge des PSH.

Il faut rappeler que le 11 mars 2023, Nafisu a procédé à un don au centre Dion Orione d'Anyama. Le 20 mars, l'ONG a offert des souches de tickets de restaurant au Groupement d'insertion des élèves et étudiants handicapés de Côte d'Ivoire (GIEPHCI).

Il est important de souligner que Me Brigitte Mensah, avocate au barreau de Côte d'Ivoire et présidente du Mouvement des citoyens handicapés, a partagé son expérience avec l'auditoire. Pour sa part, Serge Monnet, membre de Inclusion des personnes amputées et déficientes motrices de Côte d'Ivoire (IPADEMCI), a prononcé une conférence portant sur "l'accessibilité aux bâtiments en Côte d'Ivoire".

Le conférencier a défini quatre niveaux d'accessibilité, notamment, l'accessibilité physique, l'accessibilité à l'information, l'accessibilité institutionnelle et la communication. "Au niveau de l'accessibilité physique, la Côte d'Ivoire fait des efforts avec la loi portant code de l'habitat", a-t-il dit. Toutefois, il a souhaité le renforcement des capacités juridiques de toutes les personnes intervenant dans la chaine de construction.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs associations, dont la Maison de la charité Don Orion, Fraternité Coeur Sacré de Jésus. La marraine de la cérémonie, professeur Virginie Konandri, était représentée par le père Brice Bini.