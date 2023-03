Clash avec Papa Ado : Kerozen demande pardon à Emma Dobre

Est-ce enfin la fin du clash entre Kerozen DJ et la page Facebook dénommée Papa Ado ? Le protégé de la productrice ivoirienne Emma Dobre a présenté ses excuses à cette dernière après sa sortie musclée contre ladite page.

Kerozen DJ : "C'est une circonstance malheureuse"

Kerozen DJ n'avait pas apprécié une publication sur la page Facebook Papa Ado. Le chanteur ivoirien a donné de la voix pour dénoncer un acharnement contre sa personne. L'ancien membre du groupe couper décaler a remonté les bretelles au propriétaire de la page avant de supprimer sa publication.

Quelques jours plus tard, l'ex-compagnon de Zephy Conor a échangé avec Me René Bourgoin, le président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) qu'il avait vivement interpellé.

"Suite à mon post attirant l'attention de la HACA, nous fûmes reçus ce jour par le président de ladite institution Me René Bourgoin. Ce fut une rencontre très enrichissante au cours de laquelle nous nous parlâmes dans une ambiance conviviale", a fait savoir l'auteur de la chanson L'Élu.

Par ailleurs, Kerozen a précisé qu'aucune plainte n'a été déposée comme il se raconte. "Nonobstant les divergences ou incompréhensions, il demeure impérieux de toujours se retrouver et discuter pour lever toutes équivoques, c'est bien ce que la sagesse nous recommande", a poursuivi l'artiste couper décaler.

Kerozen a tenu à présenter ses excuses à sa productrice Emma Dobre, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été blessées ou déçues par ses propos contre Papa Ado.

"À toutes les personnes , avec une pensée particulière pour mes collègues et frères artistes, que ma réaction et mes mots ont heurtés, mon bégaiement et ma colère récurrente ne m’ont pas aidé. Je présente mes sincères excuses.

C'est une circonstance malheureuse dont je tire toutes les leçons. À ma productrice Emma Dobre qui était contre le fait que je réponde à la page pardonne-moi (ceux qui ont les yeux spirituels comprendront) Dieu est grand", a dit Kerozen.

Pour sa part, la patronne d'Emma Dobre Prod a vite fait de pardonner à son poulain. "Je te pardonne mon Élu c vrai j'étais fâchée donc j'ai préféré être silencieuse, mais ton message m'a grave touchée. 7 ans de collaborations ce n'est pas rien, ça représente beaucoup pour moi. ( Le Chiffre de la Perfection 7 ). On devrait organiser un concert ou une fête pour célébrer ça au lieu de répondre aux pages voilà la raison de ma colère. Mais sache que malgré tout tu resteras toujours mon beubeu, mon Élu, mon Amour et mon meilleur ami personne ne pourra changer ça toi et moi c'est jusqu'à la gare", a répondu la productrice ivoirienne.