Rupture collective oecuménique à Paris / Blanchard Diaby (PCO): "OD veut traduire en réalité le vivre-ensemble prôné par Ouattara"

Le Secrétaire National du RHDP chargé des militants de l’Extérieur OUATTARA Dramane dit OD organisera une rupture collective oecuménique à Paris le 1er avril 2023 de 17h à 21h à l’effet de rassembler les chrétiens et les musulmans voire tous les ivoiriens en vue de communier pour prier pour la paix et la cohésion sociale dans la convivialité, dans la fraternité. À cet égard, il a mandaté monsieur Blanchard DIABY en qualité de Président du Comité d’Organisation (PCO) pour conduire les préparatifs de la cérémonie à bon escient. Nous avons rencontré le PCO de cet évènement Blanchard DIABY qui a accepté de répondre à nos questions.

Rupture collective oecuménique à Paris: Le PCO Blanchard Diaby fait le point des préparatifs de la cérémonie

Monsieur DIABY Blanchard, comment se présentent les préparatifs de cette cérémonie ?

Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier le Secrétaire National chargé des militants de l’Extérieur OUATTARA Dramane dit OD qui a bien voulu me confier l’organisation de ce grand évènement qui regroupe les Chrétiens et les musulmans autour d’un idéal commun. C’est une marque de confiance et d’honneur qui m'a été faite, et je me dois de la mériter. En effet, pour répondre à votre question, je puis vous dire que les préparatifs de la cérémonie vont bon train, se passent bien, je dirai même très bien. Les militants RHDP, les responsables associatifs, religieux Chrétiens et musulmans sont tous mobilisés pour la réussite de ce grand évènement.

Nous avons mis en place une organisation efficiente qui nous permet de mobiliser tous nos compatriotes. Vous savez, les communautés ivoiriennes dans l’hexagone sont organisées en associations. Cette organisation des Communautés nous facilite le travail de la mobilisation. Cependant, nous nous sommes constitués en commissions pour décentraliser nos forces afin d’être plus homogènes et efficaces. Nous tenons chaque deux jours une réunion pour recouper et croiser les travaux des commissions afin d’être au même diapason d'informations et d’organisation.

Les commissions mises en place sont notamment les commissions de Coordination, Mobilisation, Accueil, Restauration, Communication, du Culte, Suivi & évaluation, Hébergement pour ceux qui viennent d'ailleurs autre que l’île de France, commission Logistique, Sécurité, Finance. À fortiori, l’effervescence de la mobilisation se fait sentir sur le terrain. C'est une grande première que les frères musulmans et chrétiens vont se retrouver en un même lieu pour communier ensemble pour un même acte de foi qu’est le carême chrétien et le jeûne musulman qui viennent de se chevaucher en un même mois.

Quel sens donnez-vous à cette cérémonie ?

Comme je le disais tantôt, c'est une grande première que les frères musulmans et chrétiens se retrouvent pour communier ensemble dans la confession de foi où les moments sacrés de pénitence et de spiritualité des deux principales religions se croisent dans un même mois. Alors il serait de bon aloi que les fidèles des deux religions se retrouvent pour communier, prier ensemble, consolider la fraternité, la solidarité, le partage et le vivre-ensemble.

Ce rapprochement des filles et des fils d'une même patrie sans distinction religieuse, de partis politiques, encore moins de régions, est une bénédiction pour traduire en réalité le vivre-ensemble et favoriser la cohésion sociale pour une Côte d’Ivoire unie et réconciliée à jamais tant souhaitée par le Président de la République Alassane OUATTARA. Sensible à ces principes dogmatiques, le Secrétaire National OD veut les magnifier, les traduire en actes concrets avec ses compatriotes de la Diaspora. Un challenge que nous devons réussir ensemble au nom de l’Amour de la Patrie.

Quel appel pouvez-vous lancer ?





Je vous remercie pour l’opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à tous mes compatriotes de la diaspora. Chers frères et sœurs venez nombreux à la cérémonie de la rupture collective afin que nous prions ensemble pour nous-mêmes, pour notre pays. C'est une opportunité que le Seigneur, Le Tout-puissant nous offre par le biais du chevauchement de ce moment de pénitence et de spiritualité pour renforcer notre foi d'une part, pour redynamiser notre fraternité, notre union, notre solidarité, le vivre-ensemble et le partage d'autre part.

Aimons nous les uns, les autres. C'est dans la magnificence de ces valeurs humaines que nous avons choisi le thème de la cérémonie qui est : « La religion facteur de cohésion sociale ». Ce thème sera développé par les conférenciers Chrétiens et musulmans. Alors vous êtes toutes et tous attendus à la salle SHAH NAWAZ au 15 Avenue Salvador ALLENDE 93800 Epinay-sur-Seine. Je vous remercie.

Propos recueilli par Idriss DAGNOGO.