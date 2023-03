Côte d’Ivoire: L'Eglise Harriste lance le centenaire des œuvres du Prophète Albert Atcho

Le village de Brègbo sera très animé le samedi 1er avril. Une raison toute simple est la célébration du centenaire des œuvres du Prophète Albert Atcho de l'Eglise Harriste.

L' Eglise Harriste de Côte d'Ivoire en fête le samedi 1er avril dans le village de Brègbo

La communauté chrétienne Harriste de Côte d'Ivoire sera en fête le samedi 1er avril dans le village de Brègbo dans la sous-préfecture de Bingerville. Et ce, à l'occasion du lancement de la célébration du centenaire des œuvres du Prophète Albert Atcho (1923-2023).

Cette célébration de haute portée spirituelle et culturelle organisée par les chrétiens Harristes de Côte d'Ivoire et la communauté villageoise de Brègbo, est placée sous la présence effective de son Éminence Patriarche Faustin Nanguy Adjaco, Président Mondial de l'Église du Christ Mission Harris dite eglise Harriste, sous le patronage de Monsieur Vilasco Akré Abo, doyen du village de Brègbo et sous le parrainage de l'honorable Félix Atcho Amani, chef du village de Brêgbo.

Par ailleurs, cet événement vise à rendre un vibrant hommage à cet illustre personnage et faire la promotion de ses œuvres en les immortalisant. Il s'agira en outre de présenter l'aspect multidimensionnel et énigmatique de l'homme à travers ses actions et ses prophéties.

C'est dans le souci de réussir cette manifestation à l'honneur du prophète Albert Atcho, homme qui a œuvré pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et surtout pour la liberté du peuple noir, qu'a été instaurée la fête de la liberté chaque année en novembre à Brêgbo. D'ailleurs, les organisateurs invitent tous les fidèles Harristes, autorités administratives, politiques, judiciaires, coutumières et religieuses à prendre massivement part à ce centenaire.

Malika Victoria