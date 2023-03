Éléphants de Côte d'Ivoire: Pourquoi Max-Alain Gradel a été honoré par la FIF

L’international ivoirien, Max-Alain Gradel a été félicité pour service rendu à la nation par le Président de la Fédération Ivoirienne de Football, (FIF), Yacine Idriss Diallo. Le joueur de 35 ans, cadre des Eléphants de Côte d’Ivoire, a porté à cent reprises le maillot de la sélection.

Le discours du Président de la FIF :

‘’Je veux au nom de tous, de toute la Sélection lui présenter les félicitations de la FIF, les remerciements de la Côte d'Ivoire entière parce que tu as toujours été un guerrier, un battant, un garçon engagé qui est resté longtemps dans la qualité, le sérieux et l'engagement. Je voudrais donc en votre nom le féliciter et lui dire qu'on est très content.

Pour nous, un joueur qui reste aussi longtemps, à un aussi haut niveau, c'est un modèle de régularité, de constance et c'est ce que je vous souhaite à tous.

Je souhaite que chacun d'entre vous soit centenaire et même plus en Sélection parce que plus vous serez là, plus vous donnerez des résultats pour le pays. Et, en fait, plus le pays sera heureux, plus il sera reconnaissant.

Donc Max, au nom de tous, je te remets ce maillot symbolique que tu pourras conserver pour dire que tu as servi la Nation. Le combat continue, la lutte continue. Je t'exhorte à aller chercher plus encore !’’

Avec Sercon FIF