Côte d’Ivoire: Pourquoi Mariatou Koné revient avec "La dictée du jour" à l'école

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, prof. Mariatou Koné a procédé, le mercredi 29 mars 2023, au lancement officiel de La dictée du jour, au groupe scolaire Amon d'Aby sis au Plateau à Abidjan.

Après la phase pilote qui a démarré en novembre 2022, le projet s’étend désormais à l’ensemble des écoles primaires du territoire national avec un volet digital très important. Il vise, selon le ministère, à améliorer le niveau de lecture et d’écriture des apprenants. La digitalisation du projet permettra à la Direction de la pédagogie et de la formation continue (DPFC) de faire les remédiations nécessaires sur la base des données régionales et des catégorisations des fautes reçues via les applications de remontées.

C'est ainsi qu'à l’occasion de ce lancement, la ministre Mariatou Koné a administré personnellement la dictée aux élèves de la classe de CM1 (Cours moyen première année) de l’établissement hôte; donnant ainsi le top départ à 17 autres directions régionales de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) connectées.

« La Côte d’Ivoire est en avance en matière d’éducation et surtout de digitalisation, avec la mise en place de la plateforme mon école à la maison », se réjouit la remplaçante de Kandia Camara. Qui a pu, à partir du dispositif vidéo et de l’interconnexion des établissements scolaires, suivre le déroulement de la dictée aussi bien dans les établissements confessionnels (musulmans et chrétiens) et laïcs que dans les établissements recevant des personnes en situation de handicap telles que les malentendants et les malvoyants.

Notons que La dictée du jour est une activité pédagogique qui consiste à administrer, de manière simultanée et sur toute l’étendue du territoire national, un texte de dictée aux élèves de cours préparatoire deuxième année(CP2), des cours élémentaires (CE) et cours moyens(CM).

Pour sa part, le chef de la section Éducation à l’Unicef, Sophie Achilleas a salué l’initiative et l’exploit de la ministre de l’Éducation nationale pour avoir ramené la dictée à l’école. « C’est le seul exemple au monde qui fournit à tous les élèves en même temps le même texte. C’est le dispositif digital mais qui a été pensé pour l’équité et même les écoles qui sont vraiment isolées, très loin, qui n’ont pas accès à internet, finalement de recevoir la version papier », a assuré le représentant onusien.

Pour rappel, le second rapport du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (Pasec) 2019, classe la Côte d’Ivoire, à l'avant-dernière place sur un total de 14 pays évalués, la Côte d’Ivoire, le Benin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Niger, le Sénégal, le Tchad, Togo, le Mali, le Gabon, Madagascar et la République démocratique du Congo. De ce rapport, il en ressort ceci : en langue dont la moyenne est fixée à 537 points, la Côte d’Ivoire n’a obtenu que 516,6 soit la plus petite valeur des 14 pays participants.

Lecture : 82,8% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l’alphabet en 1 minute. 59,3% des élèves en fin de cycle primaire n’ont pas la compétence en matière de lecture. En Mathématiques : la moyenne internationale Pasec est de 544,5 or la Côte d’Ivoire n’a obtenu que 522,4. Et 58,8% des élèves du primaire en Côte d’Ivoire ne parviennent pas à compter jusqu’à 60.

Tizié TO Bi

Correspondant régional