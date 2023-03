Carnaval Manhindi : Le chef du village d'Ahouakro appelle à la mobilisation

En prélude au Carnaval Manhindi prévu du 28 avril au 1er mai 2023 dans la région de l'Agnéby-Tiassa, Nanan Amani Kassi Justin, le chef du village d'Ahouakro, a appelé les jeunes à se mobiliser pour l'événement.

Carnaval Manhindi : L'appel du chef de village d'Ahouakro

Nanan Amani Kassi Justin a tenu à mobiliser les jeunes de son village pour le succès du Carnaval de Manhindi.

"Jeunes originaires d’Awakro, dans le département de Taabo, région de l’Agnéby-Tiassa, je vous invite à venir massivement à Agboville du 28 avril au 1er mai 2023 pour le Carnaval Manhindi. En plus d’être une occasion de retrouvailles, le Carnaval Manhindi sera un moment de réjouissance. Nous allons faire la fête, montrer notre culture et les richesses touristiques de notre beau département et de notre région. Amis de Côte d’Ivoire, d’Afrique et d’ailleurs, nous vous attendons tous au Carnaval Manhindi", a lancé le chef du village d'Ahouakro.

Le Carnaval Manhindi est une véritable opportunité de faire de l'Agnéby-Tiassa une lucarne et une vitrine de la culture ivoirienne, soutiennent les responsables de la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT).

Il faut noter que la première édition de cet événement est président par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Son Excellence Monsieur Maurice Bandaman.

Par ailleurs, les organisateurs, par l'intermédiaire d'Affi Richard, le superviseur général, ont laissé entendre que la cérémonie sera meublée de déguisements en tenues traditionnelles, de défilés, de parades, de prestations de chant, de danse, de conte et de fanfare.

Les populations des localités d'Agboville, de Tiassalé, de Taabo, de Sikensi, de N'douci, d'Azaguié et de Rubino sont attendues pour une union fraternelle autour des rites et coutumes de la région.