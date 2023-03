USA: Qui est Stormy Daniels, l'actrice porno, au cœur de l’inculpation de Trump

Le républicain Donald Trump est inculpé au pénal dans une affaire d'achat du silence remontant à 2016 avec l’actrice de films X, Stormy Daniels.

Trump devrait comparaître mardi 4 avril 2023 devant la justice pénale de New York

Inculpé au pénal, Donald Trump va comparaître en justice, une première pour un président américain. Il avait prévenu ses partisans ces dernières semaines qu'il allait être "arrêté". Jeudi 30 mars, un grand jury d'un tribunal de New York a voté l'inculpation au pénal de Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films X en 2016, un fait sans précédent pour un ancien président américain.

L'ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, devrait être formellement inculpé. D'après son avocate Susan Necheles à l'AFP, "la lecture de l'acte d'accusation" pourrait avoir lieu mardi 4 avril. Donald Trump devrait alors se rendre à Manhattan pour être brièvement et symboliquement placé "en état d'arrestation", que ses empreintes et son ADN soient relevées, et que soit prise une photo d'identité judiciaire.

Donald Trump est soupçonné d’avoir versé de l’argent à Stormy Daniels pour taire leur relation. Ambitieuse, dotée d’un humour acéré, Stormy Daniels a aussi fait les frais de sa notoriété, avec nombre de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Le plus connu étant celui dont l’a affublée en 2018 l’ex président républicain : « Face de cheval ».

Stephanie Clifford, de son vrai nom, est née il y a 44 ans à Baton Rouge, en Louisiane. Élevée par sa mère après le divorce de ses parents, elle raconte dans un livre avoir été négligée par sa famille et abusée sexuellement à neuf ans par un homme plus âgé.

Bonne élève malgré tout et passionnée de chevaux, elle se tourne très jeune vers le strip-tease puis joue dans des films X. La plantureuse actrice, réalisatrice et scénariste aux longs cheveux blonds était déjà connue dans le milieu du porno qui lui a décerné plusieurs prix. Mais c’est sa relation avec Donald Trump qui en fait un nom connu de tous aux États-Unis.

Rencontre avec Trump

À l’été 2006, le chemin de Stormy Daniels croise celui du magnat de l’immobilier dans le cadre idyllique d’un complexe de luxe du Nevada, lors d’un tournoi de golf au bord d’un lac entouré par des pins. L’actrice vient de faire une apparition dans la comédie « 40 ans, toujours puceau » de Judd Apatow. Donald Trump vient d’avoir un petit garçon avec son épouse Melania.