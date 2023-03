Procès Ousmane Sonko : Pourquoi l'accusation a quitté l'audience

Au Sénégal, Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis à l'issue de son procès qui s'est tenu le jeudi 30 mars 2023. Les avocats du ministre Mame Mbaye Niang ont quitté la salle d'audience avant le verdict.

Sénégal : Le verdict est tombé pour Ousmane Sonko

La justice sénégalaise a décidé de condamner Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis. L'opposant sénégalais devra également payer 200 millions de francs CFA représentant les dommages et intérêt. Le procès d'Ousmane Sonko, qui a connu trois reports successifs, ne s'est pas déroulé sans heurt.

En effet, confie Jeune Afrique, les avocats du ministre Mame Mbaye Niang, en l'absence de leur client, se sont heurtés au refus du tribunal correctionnel de Dakar pour un quatrième report. Très remontés, ils ont quitté la salle audience avant que le verdict ne soit connu. Les avocats du proche de Macky Sall avaient brandi un certificat médical pour justifier l'absence du ministre sénégalais. "Nous constatons que le prévenu n’est pas là, les avocats de la défense n’ont pas le droit à la parole et l’affaire est retenue", avait argué le juge.

Le procureur avait requis deux ans de prison (un an ferme pour "diffamation") et trois ans de prison ferme pour "injures" ainsi qu'un mandat d'arrêt.

Le verdict prononcé par le tribunal correctionnel de Dakar devrait sans doute soulager les partisans d'Ousmane Sanko. Et pour cause, leur champion peut toujours briguer la magistrature suprême. Le chef de file du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) pourra donc porter sa candidature lors de l'élection présidentielle prévue pour 2024.