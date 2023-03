Prolongement Boulevard Mitterand : Ce qui attend les populations affectées

Les premières implantations et balisages ont débuté dans le cadre du prolongementdu Boulevard Mitterand. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a tenu à rassurer les populations affectées par ces travaux sur leur indemnisation, a-t-on appris dans un communiqué.

Côte d'Ivoire : Les premiers travaux du prolongement du Boulevard Mitterand ont débuté

Dans un communiqué émanant du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, il est indiqué que relativement au prolongement du Boulevard Mitterand dans la commune de Bingerville, les premières implantations et balisages du tracé de cette voie structurante ont débuté.

Les autorités ivoriennes précisent que ces im:plantations nécessitent l'usage de travaux publics au regard de l'accès difficile à certaines zones du projet.

Par ailleurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier précise que l'ensemble des personnes affectées par le projet de leur indemnisation juste et préalable avant le démarrage des travaux.

Un processus d'identification des personnes et biens affectés par les travaux sera lancé à travers le Plan d'actions et de réinstallation (PAR) en vue de leur recensement et leur prise en compte, ainsi que leur indeminsation juste et et préalable avant le début des travaux.