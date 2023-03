Côte d'Ivoire-Campagne intermédiaire : Le prix du kg de cacao dévoilé

Le prix bord champ du cacao pour la campagne intermédiaire 2022-2023 est fixé à 900 francs CFA. L'annonce a été faite le vendredi 31 mars 2023 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Côte d'Ivoire : Adjoumani annonce le prix du kg de cacao pour la campagne intermédiaire

Vendredi 31 mars 2023, Kobenan Kouassi Adjoumani a officiellement annoncé le prix du kilogramme de cacao dans le cadre de la campagne intermédiaire. "Son Excellence Alassane Ouattara, soucieux du bien-être de nos producteurs, avait décidé lors de la campagne principale d'accorder aux producteurs 900 francs par kilogramme de fève de cacao", a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

"Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la campagne intermédiaire. Il faut reconnaitre que cette année, le grainage est très élevé. Et cela nécessite une décote de 75 francs par kilogramme sur une prévision de 450 000 tonnes (...) Nous avons une perte de 33,7 milliards de francs CFA. En réalité, c'est cela qui devait être retranché du montant global. Le président de la République qui est l'avocat des producteurs et qui se soucie aussi de leur bien-être a fait fi de cette décote pour encore faire une fois un sacrifice supplémentaire en acceptant de reconduire le prix de la campagne principale, c'est-à-dire 900 francs le kilogramme de cacao", a poursuivi l'ex-ministre des Ressources animales et halieutiques.

M. Adjoumani a aussi rappelé qu'Alassane Ouattara avait accordé son appui aux producteurs à travers le fonds Covid à hauteur de 12 milliards de francs CFA. "Le souci constant du président de la République est de soutenir les producteurs qui sont à la base de la production", a confié le ministre ivoirien. Le ministre de l'Agriculture n'a pas manqué de révéler que sous d'autres cieux, l'on parle d'une baisse avoisinant les 20 %.