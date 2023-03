Côte d’Ivoire- 2ème édition de Asha Festival : La femme rurale à l’honneur

La deuxième édition de Asha Festival de Yakassé-Attobrou a été lancée officiellement le jeudi 30 mars au Sofitel hôtel ivoire d'Abidjan. Et le thème de cette année est : ‘’Femme rurales et alphabétisation’’.

Côte d’Ivoire-Lancement 2ème édition de Asha Festival : La femme rurale à l’honneur

Plusieurs festivals ont pignon sur rue en Côte d’Ivoire. Depuis bientôt un an, Asha Festival vient se mettre dans le lot. Cet événement culturel n’est pas venu jouer les seconds rôles.

Il veut se positionner aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable dans la région de la Mé et particulièrement dans la sous-préfecture de Yakassé-Attobrou à seulement deux heures de route du District d’Abidjan.

Après la première édition qui a tenu toutes ses promesses l’année dernière au mois de mai, les organisateurs relancent une seconde édition encore plus attrayante.

Cette grande bourgade en plein pays Akyé, va (re)vivre une grosse ambiance du 26 au 27 mai prochain, une semaine avant la célébration de la fête des mères en Côte d’Ivoire.

Les grandes articulations de la deuxième édition, ont été déroulées le jeudi 30 mars au Casino Barrière du Sofitel hôtel ivoire de Cocody au cours de la cérémonie de lancement en présence de plusieurs personnalités administratives, traditionnelles et politiques de la région de la Mé et de la commune de Yakassé-Attobrou.

Mais aussi des invités de marque. Au nombre de ceux-ci, Harlette Badou Kouamé-N’Guessan, Maire d’Arrah, ancienne Ministre de la culture, de l’industrie des arts et du spectacle, par ailleurs présidente de la cérémonie, Prof Joseph Séka Séka, vice-président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) et vice-président du conseil régional de la Mé, Justin Koné Katinan, ancien Ministre sous Laurent Gbagbo, la représentante du Maire de Cocody, Nelly Ouassenan, François Adépo Yapo Yapo, Député-Maire de Yakassé-Attobrou, etc.

Prenant la parole, le président de la Fondation Asha et commissaire général de Asha Festival, Oscar Clovis Amaman plus connu dans le milieu du showbiz sous le sobriquet de Général Kolber, a indiqué que le thème de l’acte 2 est : ‘’Femmes rurales et alphabétisation’’.

Avant de souligner : ‘’L’initiative de l’organisation de Asha Festival est né d’une mobilisation collective d’une vision cooptée par les fils et filles de la région de la Mé et principalement du département de Yakassé-Attobrou. Qui accordent une attention particulière à la femme rurale en tant qu’acteurs majeurs du développement agricole, de la production, de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté. La Fondation Asha se félicite de jouer le rôle de précurseur en mettant en œuvre le tout premier festival en Côte d’Ivoire dédié aux femmes en milieu rural’’.

Quant à son tour, Harlette Badou Kouamé-N’Guéssan, Maire de la commune d’Arrah, s’est félicitée de l’honneur à lui faite en la choisissant comme la présidente de la cérémonie dudit festival.

‘’J’ai accepté de présider la cérémonie de lancement de la deuxième édition de Asha Festival en raison des misions que vous vous êtes assignés et surtout de la cause que vous avez décidé de défendre celle des femmes en milieu rural. Les femmes rurales sont les piliers de la réalisation des profonds changements économiques, environnementaux et sociaux nécessaires aux développements durables. Je suis sensible que votre choix soit porté sur une élue de la région du Moronou, voisine à celle de la Mé. C’est un symbole de brassage culturel que j’entends saluer car avant tout c’est un vecteur de lien social et un gage de tolérance’’, dit-elle.

Cependant, durant les deux jours de Asha Festival, il y a un programme alléchant avec la rénovation de sites destinés à l’alphabétisation, la mise en place d’une place dotation de 5 millions de FCFA pour le financement sous forme de prêts des activités porteuses des apprenantes, une remise de vivres et non-vivres aux mères, des activités ludiques et sportives, un village gastronomique.

Surtout deux jours de concerts avec les artistes Kerozen, Mercure, Roselyne Layo, Mathey, Samy Succès, Lili Djely, Mulukuku et Piaché. Sans oublier des artistes locaux de la région de la Mé.

Malika Victoria