Côte d'Ivoire : Les meilleurs agents du CHR de Bouaflé primés

Les sept meilleurs agents du Centre hospitalier régional (CHR) de Bouaflé de l’année 2022 ont été primés, jeudi 30 mars 2023, en présence des autorités sanitaires.

Le Directeur du CHR de Bouaflé encourage les praticiens à être au contact des malades

Le super prix a été décerné au médecin généraliste, Dr Akafo Bediaye Diane, qui a obtenu également le prix du meilleur agent dans la catégorie des médecins, pharmaciens et chirurgiens. Au niveau de la catégorie des infirmiers diplômés d’Etat et infirmiers diplômés d’Etat spécialistes, le prix est revenu à N’Dri Guillaume.

Dans la catégorie des sages-femmes diplômées d’Etat et sages-femmes diplômées spécialistes, le prix a été attribué à Tahi Nadège.Le technicien de laboratoire,Tchimou Ossohou Eric, a reçu le prix du meilleur agent dans la catégorie des techniciens de laboratoire, de radiologie, de techniciens biomédicaux, d’hygiène et assainissement, de kiné et préparateurs gestionnaires en pharmacie (PGP).

Au niveau de la catégorie du personnel de l’administration, le prix est revenu à l’agent de bureau, Diby N’Guessan Claude. Apata Chayé Lydie a obtenu le prix du meilleur agent dans la catégorie des aides-soignants. Au niveau de la catégorie des garçons et filles de salles, des agents d’hygiène, ambulanciers et vigiles, le prix a été décerné à l’agent d’hygiène, Kouakou Tchamalie Isabelle.Ces agents du CHR de Bouaflé qui ont été distingués pour la qualité de leur travail, ont reçu chacun un diplôme de félicitation et une enveloppe en plus d’un trophée pour Dr Akafo Bediaye Diane qui a obtenu le super prix.

Le directeur du CHR, Dr Koné Ibrahima, a relevé les critères de notation qui sont la ponctualité, l’assiduité, la qualité du travail, le respect des valeurs et de la déontologie, la prise d’initiative et l’esprit de collaboration. Il a évoqué les raisons de l’institution de ce prix d’excellence.

« Dans le cadre de l’humanisation des soins, il faut que les praticiens soient au contact des malades et pour se faire nous devons les encourager dans ce sens là comme il a été dicté par le ministre. Voilà pourquoi nous avons institué ce prix d’excellence pour les motiver. Cela permet aussi aux agents de se recréer un tout petit peu après une année de dur labeur et créer une saine émulation entre eux », a expliqué Dr Koné.

Il a souligné les objectifs du prix d’excellence qui sont, entre autres, la valorisation des prestations des agents, l’incitation à la satisfaction des patients et usagers, la promotion de l’octroi des prestations et des soins de qualité.

Dr Koné Ibrahima a exhorté les lauréats à redoubler d’efforts pour être à la hauteur du prix et les autres agents à travailler davantage pour être parmi les meilleurs l’année prochaine.

« La direction régionale se dit heureuse de noter que l’institution de ce prix nous offre annuellement l’occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre ambition de construire un système de santé efficace, au service de la nation et particulièrement de la Marahoué », a indiqué la cheffe de service des actions sanitaires à la direction régionale de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Gueu Judith.

Elle a salué le directeur du CHR et tout le personnel pour le travail abattu, les encourageant à redoubler d’ardeur pour assurer des soins de qualité aux patients.Le Centre hospitalier régional de Bouaflé avait récompensé les cinq meilleurs agents d’hygiène et le service le plus propre, le mercredi 27 avril 2022.