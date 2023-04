JIF 2023: MTN CI offre un diner à 50 femmes qui honorent la Côte d'Ivoire

Des femmes d'impact, la Côte d'Ivoire en regorge une panoplie. Nombre d'entre elles ont été honorées autour d'un diner gala organisé par l'entreprise MTN CI, le 24 mars à Abidajn.

La 3e édition de Din’her MTN CI de la génération de l'innovation a tenu toutes ses promesses

Le rendez-vous a réuni plus de 50 femmes ce mardi 21 mars 2023 lors de la 3e edition du Din’her au Noom Hôtel d’Abidjan-Plateau autour du theme “Innover pour impacter”.

En marge de la journée internationale des droits des femmes du célébré tous les 8 mars, MTN a décidé d’offrir ce diner pour créer un réseautage entre femmes autour de valeurs qui leur permettront d’impacter leur generation. Ainsi, le thème de cette année est axé sur le digital et l’innovation technologique. C’est pourquoi, MTN a décidé depuis quelques années de mener des actions à travers sa Fondation d’initier des projets digitaux en faveur des femmes.

Parmi ces projets, nous pouvons citer le projet d’Alphabétisation numérique inclus dans le projet Techo Agri Women qui nous a permis de former 140 femmes du monde agricole à connaitre l’outil numérique afin qu’elles s’en servent pour payer par exemple des intrants, des semences, etc. Aussi, nous avons le projet Stem Girlz, qui est dédié aux jeunes filles des lycées et collèges. Ce projet vise à sensibiliser et former celles qui sont passionnés de Sciences, de technologie, d’ingénierie et des mathématiques. Ce projet vise à former 500 jeunes filles afin qu’elles occupent des postes de responsabilités demain dans des métiers où la femme est sous-représentée. Enfin, nous avons Y’ello Girlz, qui est un projet qui nous tient beaucoup à cœur à travers lequel nous accompagnons aux côtés de Sos village d’enfants, des jeunes filles Tanties bagages à apprendre un métier dont la coiffure, la couture ou encore la pâtisserie. La pluvalue est qu’elles elles ont bénéficié par la même occasion d’une formation à l’utilisation des TIC afin de leur permettre de pouvoir commercialiser leurs productions à travers le digital.

En plus de ces projets, nous avons plusieurs autres projets mixtes dédiés aux femmes notamment le projet Boutcamp qui vise à accompagner les femmes dans le e-commerce, Y’ello Sart up qui accompagne les startups, MTN Académy où nous avons formés les jeunes filles en Data IA.

Rappelons que ce Din’her est à sa troisième édition et vise à mettre en lumière les femmes qui impactent leur génération.