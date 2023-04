Bouaké/ Le général Soro Nangoro Jean-Baptiste: "Amadou Koné est comme le président Ouattara''

L’association des ressortissants de la sous-préfecture de Bahouakaha ( département de Sinemantiali-région du Poro) à Bouaké (ARSBB) a procédé à l’intronisation de son chef central M. Yeo Gnanloh et l’investiture de son bureau. C’était le samedi 1er avril 2023 à l’espace Jacques Aka de Bouaké en présence du ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune, et M. Soro Nangoro Jean-Baptiste, chargé de mission du président Alassane Ouattara. Ce dernier qui parle rarement, a appelé ses parents Senoufo de Sinemantiali et de Bahouakaha à soutenir le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné fils et cadre de Bouaké.

Intronisation du chef de Bahouakaha à Bouaké : le général Soro Nangoro Jean-Baptiste appelle à soutenir Amadou Koné à Bouaké

Député de Bouaké commune, Amadou Koné est le choix de la direction du RHDP pour les élections municipales 2023 à Bouaké. Celui dont on dit être avare en paroles, est sorti ce samedi 1er avril 2023 de son silence lors de la cérémonie d’intronisation du chef central des ressortissants de la sous-préfecture de Bahouakaha à Bouaké en présence du ministre Amadou Koné.

Le général Soro Nangoro Jean-Baptiste car c’est de lui qu’il s’agit, n’est pas allé du dos de la cuillère pour rendre un hommage et une reconnaissance à son patron, le président Alassane Ouattara.

En effet, s’il prend la parole exclusivement et exceptionnellement ce jour, c’est selon lui, parce que l’événement cadre avec les idéaux et la vision de cohésion et du vivre ensemble chers au président Alassane Ouattara.

« Le Président Alassane Ouattara parle peu et travaille beaucoup »

Pour Soro Nangoro Jean-Baptiste, le président Alassane Ouattara parle peu et travaille beaucoup. Malheureusement certaines personnes pensent que c’est celui qui parle beaucoup qui fait beaucoup.

« Désormais vous aurez des gens qui viendront parler pour le président pour ne plus laisser certaines personnes travestir l’histoire de notre pays…Le président Alassane Ouattara est celui qui a parcouru plus de villages voire hameaux que tous ceux qui l’ont précédé. Il connaît ce pays et contribue au quotidien à son développement grâce à sa vision d’une Côte d’Ivoire solidaire et prospère », a dit Soro Nangoro Jean-Baptiste.

Le chargé de mission du président Alassane Ouattara appelle à soutenir Amadou Koné à Bouaké

A ses parents de la sous-préfecture de Bahouakaha résidents à Bouaké, il a dit sans détour : « notre seul parti politique à Bahouakaha c’est le président Alassane Ouattara et nous soutenons pleinement celui qu’il choisit pour n’importe quelle élection et partout où nous sommes. Amadou Koné est comme le président Alassane Ouattara. Il est humble et humain. Chers parents, qui respecte et écoute le ministre Amadou Koné, respecte et écoute le président Alassane Ouattara », a insisté Soro Nangoro Jean-Baptiste.

Amadou Koné salue la fidélité et la loyauté de Soro Nangoro Jean-Baptiste au président Alassane Ouattara

Membre de la sécurité de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d’Ivoire pendant une dizaine d’années et actuel chargé de mission du chef de l’Etat Alassane Ouattara avec lequel il collabore depuis 40 ans, le général ( maréchal pour d’autres), Soro Nangoro Jean-Baptiste a reçu à son tour un vibrant hommage de la part du ministre Amadou Koné qui en a profité pour renouveler sa gratitude au président Alassane Ouattara pour tout ce qu’il fait pour Bouaké et la Côte d’Ivoire mais aussi pour avoir autorisé son plus proche collaborateur à venir à Bouaké pour cet événement.

« Cher aîné, veillez transmettre au président de la République toute notre gratitude et celles de ses parents qui vivent ici en paix avec leurs frères autochtones baoulé » a dit Amadou Koné.

Il a formulé les vœux de santé et de longévité pour le président Alassane Ouattara. Mais aussi à l’endroit du nouveau chef central des ressortissants de la sous-préfecture de Bahouakaha à Bouaké.

« Continuons de prier ensemble pour le président de la République que nous voulons encore et encore nous gratifier de son génie et de sa bonté » a conclu Amadou Koné.

L’association des ressortissants de Bahouakaha à Bouaké ( ARSBB)

Créé le 20 décembre 2020, l’association des ressortissants de la sous-préfecture de Bahouakaha à Bouaké se veut un creuset de l’unité, de fraternité et de cohésion entre les filles et fils de Bahouakaha résidents à Bouaké.

Présidée par M. Yeo Tchekrou, l’association entend œuvrer pour le développement de Bahouakaha mais également s’inscrire dans la politique du vivre-ensemble du chef de l’état Alassane Ouattara et traduite sur le terrain à Bouaké par le député de Bouaké commune Amadou Koné.

Pour l’intronisation de leur chef central M Yeo Gnanloh et l’investiture du bureau de l’association, les ressortissants de Bahouakaha ont choisi un fils de Bahouakaha, le maréchal Soro Nangoro Jean-Baptiste pour le parrainage et la Présidence du ministre Amadou Koné.

Sercom Amadou Koné