Côte d'Ivoire : L'USAEP-CI forme les jeunes d' Agboville à la non-violence

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet "Jeunes engagés pour la non-violence (JENOV)", plusieurs leaders de jeunesses et responsables de clubs de paix et d’alerte précoce des lycées et collèges du département d'Agboville, ont été formés, le vendredi 31 mars 2023, à la non-violence, au civisme, à l’alerte précoce, à la prévention et à la gestion des conflits en milieu scolaire.

Agboville : Plusieurs leaders de jeunesses formés à la prévention des conflits et au civisme en milieu scolaire

Une initiative de l’USA Alumni exchange program- Côte d’Ivoire (USAEP-CI), financée par l’Ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire, à travers le Fonds d’innovation pour l’engagement des Alumni (AIEF) en collaboration avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Promotion de la jeunesse, ainsi que de la société civile.

« Cette formation vise à accompagner les jeunes en leur donnant des outils afin qu’ils rendent leurs clubs de paix plus fonctionnels en ce qui concerne la prévention de conflits, l’alerte précoce et le civisme d’une part. D’autre part, outiller les leaders de jeunesse afin qu’ils deviennent des ambassadeurs de paix », a souligné Malika Camara, présidente de l’USAEP-CI, à la salle de conseils des ministres de la préfecture d’Agboville.

Puis, elle a promis poursuivre le projet à travers la mise en place d’outils de suivi-évaluation pour s’assurer de l’impact du projet sur les jeunes.

Notons que, l’USAEP-CI est une association des anciens boursiers ivoiriens bénéficiaires des programmes d’échanges du département d’État Américain avec pour vision d’être une véritable force de proposition pour le développement de la Côte d’Ivoire et un pont entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis à travers la mise en place de 11 commissions techniques de travail dont la commission sécurité, paix et cohésion sociale.

Lancé officiellement, le 20 décembre 2022, à Yamoussoukro, le projet JENOV, selon la cheffe de délégation, est exécuté dans les départements d’Agboville, de Dabou, de Bouaké et de Yamoussoukro. Et ce, en appui au Plan national de développement (PND) 2021-2025 pour contribuer à l’atteinte de l’ambition du Gouvernement de faire du jeune ivoirien, un citoyen autonome, engagé, responsable et accompli au triple plan professionnel, civique et moral.

Autorités administratives, élus et cadres, acteurs du système éducatif, guides religieux, présidentes d’associations de femmes, ont pris part aux panels et sessions de formation autour du thème : "Consolidation de la paix en milieu scolaire : acquis et perspectives".

Emmanuel Edima N’Guessan, 4e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et ancien président du CNJCI (Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire), l’évêque du diocèse d'Agboville, Mgr Alexis Toubli Youlo, El Hadj Diarra Ibrahim Khalilou, imam central de la grande mosquée d’Agboville, le président du Comité civilo-militaire(CCM) Agnéby-Tiassa, Ossohou Aimé et le commandant de compagnie de la gendarmerie d'Agboville, Coulibaly Sakrou Doté, ont, tour à tour sensibilisé les participants sur les effets néfastes de la violence en milieu scolaire, le respect des enseignants et des encadreurs, des institutions de l’État, ainsi que les sanctions pénales encourues.

Tizié TO Bi

Correspondant régional