Municipales et régionales 2023: Philippe Kouhon dévoile les vraies raisons des choix du RHDP

Depuis l'annonce de la liste d'une partie de ses candidats aux élections municipales et régionales de 2023 en attendant la consolidation de la liste définitive issue des consultations des comités d’arbitrage, l'on note des levers de boucliers dans certaines localités. De la grogne des secrétaires départementaux à la manipulation d’une certaine minorité au sein de la population, qui se mue abusivement en collectif de jeunes ou de femmes et qui pondent des déclarations pour soutenir un candidat bien que ce dernier ne soit pas le choix du parti, le RHDP doit vite mettre de l’ordre. Car une attitude gênante surtout pour un parti au pouvoir qui devrait consolider ses acquis de la gestion du pouvoir et aller en rang serré pour conserver le pouvoir.

RHDP : Ces minorités qui tentent de faire fléchir les choix du parti ( Par Philippe Kouhon)

Dans cette contribution, nous allons révéler pourquoi ces choix du parti dans certaines localités, pourquoi ces candidats qui ne sont pas le choix du parti se cachent derrière des inconnus, le rôle de la presse parfois partisane dont des journalistes jouent les mercenaires, pourquoi les patrons des rédactions et la haute direction du parti doivent être interpellés ect.

Que vous soyez dans le Guémon, dans le Gbêkê, le Bafing, Loh-Djiboua ou la Bagoué, le constat est le même. Des secrétaires départementaux ou simples militants du parti rament à contre courant des choix du parti aux régionales et municipales à venir. Malgré la présence et le travail des comités d’arbitrage, mais surtout à 5 mois des échéances électorales, l’on continue de parler de rififi au sein du parti au pouvoir.

Selon des indiscrétions, le président Alassane Ouattara bien que réélu au soir de la proclamation des résultats le 3 novembre 2020 par la Commission électorale indépendante avec plus de 94% des suffrages, pour un taux de participation de 53,90 % sur la base des six millions d'inscrits ayant pu voter, le chef de l’État ivoirien n’aurait pas apprécié la façon dont son parti a géré ce scrutin. Dans l’entourage du président, on dénonce des détournements de fonds mis à la disposition des directeurs de campagnes et comités locaux électoraux.

Une malversation qui a eu pour entre autres conséquences, la mauvaise organisation de la campagne dans certaines localités emprises aux rivalités internes et la non maîtrise des contestations et autres boycotts conduits par l’opposition. Malheureusement, la Côte d’Ivoire, après la crise postélectorale de 2010-2011, a à nouveau enregistré des morts pour des élections. Pour pallier cette insuffisance et être sûr que l’argent de la campagne ne sera pas utilisé à d’autres fins, la Haute direction du parti a décidé de mettre à contribution les membres du gouvernement et certains cadres du parti non nécessiteux pour le représenter aux élections locales.

Pourquoi se cacher derrière des inconnus ?

Malheureusement, le manque de communication fait croire à certains secrétaires départementaux ( préfets du parti sinon les yeux et les oreilles du parti dans leurs zones) que ces choix vont contre la volonté des populations là où il ne s’agit plus de qui pèse quoi mais de qui peut mobiliser avec ses propres ressources. Car comme on le dit chez les WE, chaque Homme a un prix. Et nous voyons comment des électeurs votent ou ne votent pas lorsqu’ils ont pris ou pas un dernier billet de banque. C’est cela aussi les réalités des scrutins électoraux en Afrique. Vous pouvez perdre des voix pour n’avoir pas donné un simple tee-shirt à quelqu’un.

Alors qu’ils affichent un visage de saint et d’obéissance en public, dans l’ombre, ils continuent de tirer les fidèles en organisant en sous main des jeunes et des femmes parfois inconnus et non représentatifs au sein des collectifs fictifs ( enregistrés et reconnus par aucune faîtière d’organisation de jeunesse ou de mouvement féminin). A 15 ou 10, ces jeunes gens pondent des déclarations pour les soutenir et appeler à leur candidature malgré le choix du parti. Une incohérence qui si elle n’est pas dénoncée pourrait saper toute la stratégie mise en place par le parti en vue de sa victoire (...).

La Haute direction du parti interpellée

Si dans certaines localités, le choix du parti est scrupuleusement respecté et même accompagné par tous, il y a encore des localités où des bruits mettent à mal la cohésion au sein du RHDP. Officiellement ces auteurs s’affichent aux côtés des choix du parti pendant que leurs mandataires s’agitent et agitent le chiffon rouge dehors sans apporter un démenti. Enfin si à d’autres occasions ou circonstances, on parlerait de dynamisme au sein du parti, il est temps que le RHDP, parti au pouvoir, affiche sa maturité et fasse respecter l’ordre et la discipline s’il veut conserver le pouvoir.

Philippe Kouho