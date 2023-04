Côte d'Ivoire :115 tonnes de kits alimentaires pour les populations de Bouaké

Les populations de Bouaké ( centre) n'ont pas été oubliées dans le vaste élan de solidarité du chef de l’Etat Alassane Ouattara pendant cette période de pénitence et de prière des communautés musulmanes et chrétiennes. Elles ont reçu des mains du ministre Amadou Koné, 115 tonnes de kits alimentaires ( riz, sucre, huile, pattes alimentaires ect) d'une valeur d’environ 85 millions de fcfa. Les remises officielles ont eu lieu le lundi 3 avril 2023 à son domicile de Bouaké pour l’ensemble des populations, la communauté musulmane y compris et à la cathédrale centrale de Bouaké pour la communauté catholique en présence de l’Imam Idriss Sidibé et Monseigneur Ahouanan Djro ainsi que le maire sortant Nicolas DJIBO.

Semaine sainte à Bouaké : les dons du chef de l’Etat aux populations et confessions religieuses, le message d’Amadou Koné

C’est un important don qui a été réceptionné ce lundi 3 avril 2023 par les chefs de communautés et confessions religieuses de Bouaké de la part du président Alassane Ouattara et des cadres de Bouaké avec à leur tête le Ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune.

C’est au total, 115 tonnes de kits alimentaires composés de riz, huile, pattes alimentaires, sucre, sel, nescafé, choco poudre ect d’une valeur de 85 millions de fcfa qui ont été distribuées aux populations de Bouaké, les fidèles musulmans et catholiques étant la cible principale.

« Chaque année nous faisons des dons aux communautés religieuses pour accompagner le mois de carême, mais surtout les plus démunis à tenir ce mois de pénitence. En plus des dons que nous faisons, nous avons réceptionné à travers la ministre de la fonction publique Anne Désirée Ouloto plusieurs dons du chef de l’état en faveur de la communauté catholique du diocèse de Bouaké, après les fidèles musulmans qui eux ont déjà reçu leur part » a dit Amadou Koné.

Prière pour le président et la paix en Côte d’Ivoire

En soutenant les communautés musulmanes et chrétiennes pendant cette semaine sainte, le président Alassane Ouattara veut leur exprimer tout son soutien pendant cette période de pénitence et de prière et les exhorter à continuer de prier pour la paix et la cohésion nationale.

« Bouaké avance grâce au président de la République mais également aux communautés religieuses qui prient nuit et jour pour la paix. Continuez de prier pour le président et son épouse Dominique Ouattara. Car grâce à sa vision, toutes les religions vivent en parfaite harmonie et à Bouaké, la création du forum des confessions religieuses en est la parfaite illustration. Que dieu accepte vos prières pour que notre pays connaisse cette paix de façon durable sous la bénédiction du président Alassane Ouattara ». Tel est le message du ministre Amadou Koné à l’endroit des fidèles musulmans et chrétiens durant cette semaine sainte.

Sercom Amadou Koné