CAN Côte d’Ivoire 2023: Des Ivoiriens grognent contre le choix de Fally Ipupa

La Côte d’Ivoire va accueillir la CAN 2023 en janvier 2024. Concernant l’artiste qui sera à l’ouverture, c’est le nom de Fally Ipupa qui est cité. Mais ce choix est contesté par certains ivoiriens.

Fally Ipupa désigné pour ouvrir la CAN Côte d'Ivoire 2023?

La CAN 2023 approche à grand pas en Côte d’Ivoire. Tout est quasiment fin prêt pour accueillir la grand-messe du football continental sur les terres ivoiriennes, qui va se dérouler en janvier 2024 et les matches vont se jouer sur six stades et dans cinq villes du pays, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo.

Maintenant, la partie musicale qui doit rentrer en jeu va se jouer du côté des choix des artistes lors de la cérémonie d’ouverture.

Déjà, il y a des indiscrétions qui annoncent comme tête d’affiche qui va ouvrir la CAN 2023, le chanteur congolais Fally Ipupa.

A ce niveau, la pilule passe très mal dans la gorge de certains ivoiriens qui n’acceptent pas le choix de l’artiste congolais en ouverture de la CAN le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé.

Des voix se sont levées sur les réseaux sociaux pour grogner. Par exemple, Apoutchou National qui a fait un post pour crier son ras-le-bol.

‘’Donnons à César ce qui est a César. Qui de mieux pour faire l’ouverture de la CAN en musique que la légende Alpha Blondy? Après lui je suis d’accord que d’autres artistes africains l’accompagnent mais pour le premier artiste à chanter, c’est Alpha Blondy. L’un des meilleurs artistes que l’Afrique n’a jamais connu. Même au Pakistan, on parle de lui. Longue vie à toi légende de notre culture’’ , écrit-il.

Un autre internaute qui est un acteur du showbiz est aussi monté au créneau. ‘’Non, non et non ! Est-ce à dire que les artistes ivoiriens ne sont pas talentueux ? Pour un évènement tel que la coupe d’Afrique qui est de surcroît organisée par la Côte d’Ivoire, j’ai du mal à comprendre ce choix. C’est une grosse vitrine pour mettre en lumière nos artistes et la culture ivoirienne. Pourquoi donc le congolais Fally Ipupa ? Debordo ne peut pas ouvrir le bal aussi ? Serge Beynaud ne peut pas ouvrir le bal ? Magic system, VDA, Josey, Didi B, DJ Congélateur, le collègue de Yôro qui a le vent en poupe actuellement peut ouvrir le bal. C’est ‘notre CAN’ ! Donc, laissez les artistes ivoiriens ouvrir le bal pour dire Akwaba à nos visiteurs’’, dit-il.

Malika Victoria