Titrologie : Adama Bictogo appelle à des élections apaisées

Dans la titrologie du mardi 4 avril 2023, Adama Bictogo a profité de l'ouverture de la session 2023 de l'Assemblée nationale pour plaider pour des élections locales apaisées. La revue de presse du jour traite aussi de la Fête de la Renaissance du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI).

Titrologie : "La jeunesse ivoirienne en phase avec Gbagbo"

"Adama Bictogo appelle les candidats aux élections locales à la tolérance", peut-on lire dans les colonnes de Le Jour Plus du mardi 4 avril 2023. À la Une de L'Essor ivoirien, on apprend que la diplomatie d'Adama Bictogo est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Pour sa part, Le Sursaut revient sur le message fort du président de l'Assemblée nationale aux députés et aux acteurs politiques. Le Patriote écrit que le député d'Agboville plaide pour des élections locales apaisées.

La titrologie du jour revient sur la Fête de la Renaissance organisée par Laurent Gbagbo et le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. "Gbagbo fait rentrer doublement la Côte d'Ivoire dans l'espérance", soutient La Voie Originale. Pour le Quotidien d'Abidjan, la jeunesse ivoirienne est en phase avec Laurent Gbagbo. La Nouvelle Alliance révèle les cinq grandes leçons à retenir après la Fête de la Renaissance à Ficgayo.